Weihnachtskonzert: Die Mini-Royals stehlen allen die Show

Prinzessin Charlotte (9), Prinz George (11) und Prinz Louis (6) verzauberten die Gäste beim diesjährigen Weihnachtskonzert der Royals! Es war das vierte Mal, dass Prinzessin Kate (42) den festlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey veranstaltete, und natürlich durften da auch nicht ihre Kids fehlen. In süßen, abgestimmten Weihnachtslooks saßen die drei Minis neben Mama Kate und Papa Prinz William (42) in der ersten Reihe, sangen mit und verfolgten das Programm. Der sonst eher freche Louis schien sich dieses Mal auch super benommen zu haben – ein paar Grimassen zog er trotzdem.

Die kleine Charlotte sah in ihrem Look aus wie ihre Mama: Ebenso wie die 42-Jährige trug sie einen feinen roten Mantel mit Lackschuhen. Louis und George waren hingegen die Ebenbilder ihres Vaters und strahlten wie der Thronfolger in marineblauen Anzügen mit roten Krawatten. Zusammen verbrachten sie einen besinnlichen Abend beim "Together at Christmas"-Weihnachtsgottesdienst, der eine Herzensangelegenheit von Kate ist. In diesem Jahr lud sie neben ihrer Familie 1.600 weitere Gäste ein, die sich für das Wohl anderer Menschen eingesetzt haben.

Für Kate ist die Weihnachtszeit nicht nur ein Grund zur Freude, sondern auch eine Gelegenheit zur Reflexion und zum Innehalten. Sie und ihre Familie blicken auf ein schweres Jahr zurück: Im März hatte sie bekanntgegeben, dass sie an Krebs erkrankt ist. In den Monaten darauf unterzog sie sich einer präventiven Chemotherapie, die sie im September erfolgreich abschloss. In der Zeit hielt sie sich größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus und zeigte sich nur ein paar Mal bei Terminen. Das Weihnachtskonzert ist eines der wenigen großen Events, die sie dieses Jahr besuchte.

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate im Dezember 2024

Getty Images Prinz George und Prinzessin Charlotte beim Weihnachtskonzert im Dezember 2024

