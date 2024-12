Jennifer Lopez glänzt in transparentem Spitzenoutfit

Jennifer Lopez (55) wurde am Donnerstag beim Weihnachtseinkauf in Beverly Hills gesichtet. Die Sängerin und Schauspielerin war in einem durchsichtigen Spitzenoberteil mit langen Ärmeln unterwegs, das einen Blick auf ihren durchtrainierten Bauch gewährte, wie Fotos von DailyMail zeigen. Begleitet von einem Sicherheitsmann und einem persönlichen Einkäufer durchstöberte sie die Regale bei Saks Fifth Avenue auf dem berühmten Rodeo Drive, verließ das Geschäft jedoch ohne Einkäufe. Jennifer, die derzeit inmitten der Scheidung von ihrem Ehemann Ben Affleck (52) steckt, schien die Shoppingtour dennoch zu genießen, wie ihr strahlendes Lächeln verriet.

Die Schauspielerin trug zu ihrem eleganten Oberteil eine lässige Jeans mit ausgestelltem Bein sowie offene Plattformschuhe in einem Nude-Ton. Neben ihrer braunen Wildleder-Hermès-Birkin-Tasche kombinierte sie zu dem Outfit eine überdimensionale, braun getönte Sonnenbrille sowie auffällige Goldringe, um ihren Look abzurunden. Trotz der privaten Turbulenzen präsentierte sich Jennifer stilsicher mit welligem Haar und einem glamourösen Make-up, das ihre natürliche Schönheit unterstrich.

Jennifer und Ben, die oft als "Bennifer" bezeichnet werden, haben eine bewegte Geschichte. Die beiden lernten sich 2001 bei den Dreharbeiten zu "Gigli" kennen, lösten jedoch 2004 ihre erste Verlobung. Die Romanze entfachte 2021 erneut, nachdem J.Lo sich von Alex Rodriguez (49) getrennt hatte. Im August reichte die Schauspielerin dann nach rund zwei Jahren Ehe die Scheidung ein.

Getty Images Jennifer Lopez im November 2024

Getty Images Jennifer Lopez auf dem AFI Fest im Oktober 2024

