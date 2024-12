Prinz Harry überlässt Meghan in neuer Doku das Rampenlicht

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) erinnern die Welt daran, dass sie nicht nur ernst können! In der neuen Netflix-Dokumentation "Polo" zeigen sich der Herzog und die Herzogin von Sussex von ihrer verspielten Seite. Die fünfteilige Serie, bei der das Paar als ausführende Produzenten fungiert, begleitet Polospieler auf und neben dem Feld bei der US Open Polo Championship in Florida. Dabei gewähren Harry und Meghan in kleinen, aber bedeutenden Szenen Einblicke in ihr Leben – und laut der Mirror-Körpersprache-Expertin Judi James auch in eine neue Dimension ihrer Liebesgeschichte.

Besonders im fünften Teil der Serie rücken die Sussexes in den Fokus. Harry stellt Meghan dem argentinischen Polo-Star Alfonso Cambiaso vor. Später wird der Herzog beim Torschuss gezeigt, gefolgt von Meghans Applaus und einem liebevollen Kuss bei der Preisverleihung. Bei der Analyse des Filmmaterials stellt Judi fest, dass Meghan in der Serie der eigentliche Star ist, obwohl Harry eine größere Rolle spielt. "Harry ist bei ihren Auftritten eigentlich nur ein Vermittler, der sich wie ein Produzent mit einem angehenden Starlet zurückhält, damit Meghan bewundert werden kann." Die Expertin hebt zudem hervor, wie ihre "lustige Seite" im Umgang mit dem jeweils anderen zum Vorschein kommt – durch kleine kokette Gesten, wie beispielsweise Schulterzucken. Dies enthüllt, laut Judi, eine weitere Facette ihrer Beziehung.

Die Serie ist nicht nur ein Herzensprojekt für Harry, sondern auch ein wichtiger Schritt für den Polosport. Der Herzog, der seit Jahrzehnten selbst Polo spielt, hatte sich Anfang des Jahres mit dem Streaming-Giganten auf die Produktion der Doku, die seit dem 10. November hierzulande verfügbar ist, geeinigt. Die Plattform versprach dabei, "einen beispiellosen Einblick in die Welt des professionellen Polosports" zu bieten. Harry wurde dabei von seinem langjährigen Freund Ignacio "Nacho" Figueras unterstützt. Dieser schwärmte gegenüber People: "Harry und ich sprechen seit Jahren darüber. Netflix bietet eine riesige Plattform, um das Herz des Sports einem breiten Publikum näherzubringen."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

Getty Images Prinz Harry bei der Royal Salute Polo Challenge im April 2024

