Prinz Harrys Kritik an Kate soll Versöhnung unmöglich machen

In der neuesten Folge des Podcasts "Royal Exclusive Show" sprach die Journalistin Katie Nicholl gemeinsam mit den Royal-Experten Bronte Coy und Richard Palmer über eine mögliche Versöhnung des Exil-Prinzen Harry (40) mit der restlichen Königsfamilie. Laut Katie könnten die verletzenden Dinge, die Harry in der Vergangenheit über Prinzessin Kate (42) und sogar ihre Kinder gesagt habe, eine Aussöhnung unwahrscheinlich machen. Seit seinem Rückzug aus der königlichen Familie vor vier Jahren hat Harry mehrfach schockierende Anschuldigungen gegen seinen Bruder Prinz William (42) und dessen Ehefrau erhoben.

In der "Royal Exclusive Show" spricht Katie auch darüber, dass Kate oft als Vermittlerin zwischen den zerstrittenen Brüdern agiert habe. "Ich erinnere mich an den Moment bei der Beerdigung des Herzogs von Edinburgh, als Kate dafür sorgte, dass William und Harry gemeinsam den Hügel hinaufgingen", erzählte sie. Trotz Kates Bemühungen zeige sich die Beziehung der Brüder weiterhin frostig – William fühle sich nach Katies Einschätzung immer noch "sehr wütend und verraten". Sie fügte jedoch hinzu: "Vielleicht ist die Prinzessin von Wales offen für eine Versöhnung in irgendeiner Form."

Kate ist seit ihrer Hochzeit mit William im Jahr 2011 ein fester Bestandteil der königlichen Familie. In dieser Zeit hat sie sich stets um Harmonie innerhalb der Familie bemüht. In einem Brief an die Gäste ihres Weihnachtskonzerts in der Westminster Abbey reflektierte sie jüngst über die wahre Bedeutung der Weihnachtszeit und rief zu Liebe, Mitgefühl und Vergebung auf. Royal-Reporter Bronte spekulierte, dass dies ein Zeichen dafür sein könnte, dass Kate bereit ist, Harry und Meghan zu vergeben. Richard bemerkte dazu: "Ich habe versucht, bei Personen in ihrem Umfeld nachzufragen, aber sie waren sehr zurückhaltend, was die Botschaft hinter ihren Worten angeht."

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Dezember 2024

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kates Weihnachtsbotschaft 2024 auf Instagram

