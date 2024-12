Selten: Lindsay Lohan teilt verliebte Pärchenfotos mit Bader

Lindsay Lohan (38) genießt das Leben mit ihrem Ehemann Bader Shammas in vollen Zügen. Dies beweist die Schauspielerin nun mit einem niedlichen Beitrag auf Social Media. Die "Our Little Secret"-Darstellerin teilt am Samstag nach einem gemeinsamen Ausflug mit ihrem Liebsten zwei verliebte Selfies auf Instagram. Auf dem ersten Schnappschuss kuschelt das Pärchen miteinander und strahlt in die Kamera. Das zweite Foto zeigt Lindsay, wie sie ihrem Partner ein Küsschen auf die Wange drückt. Den Beitrag betitelt die Darstellerin passend mit: "Lunch Date mit meinem Mann."

Die begeisterten Fans lieben die süßen Einblicke von dem sichtlich verliebten Traumpaar. So schwärmt ein User im Kommentarbereich: "Ihr seid einfach das schönste Paar!" Ein anderer Follower meint in Richtung der 38-Jährigen: "Du verdienst all das Glück der Welt, Lindsay." Zudem stellt ein weiterer Fan voller Freude fest: "Ich bin so froh, dich so glücklich und strahlend zu sehen!" Natürlich überhäufen sich unter dem Post außerdem geradezu die Herzchen-Emojis und freudigen Emojis der Anhänger.

Lindsay heiratete den Geschäftsmann in einer intimen Zeremonie im April 2022 und schwebt seither auf Wolke sieben. Die Familie hat für sie inzwischen Priorität. Die einstige Skandalnudel plant heute keine ausschweifenden Partys mehr, sondern stattdessen ein besinnliches Weihnachtsfest mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn Luai. Im Interview mit Extra Mitte November plauderte sie über das anstehende Fest: "Wir haben jetzt unseren Sohn, also werden wir neue Traditionen haben."

Getty Images Lindsay Lohan und Bader Shammas, November 2024

Getty Images Lindsay Lohan, September 2024

