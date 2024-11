Mit Sohn Luai: Lindsay Lohan plant neue Feiertagstraditionen

Von der Skandalnudel zur traditionsbewussten Mutter: Schauspielerin Lindsay Lohan (38) krempelte ihr Leben komplett um. Während sie früher von Party zu Party zog, plant sie nun neue Weihnachtstraditionen mit Ehemann Bader Shammas und ihrem gemeinsamen 16 Monate alten Sohn Luai. "Wir haben jetzt unseren Sohn, also werden wir neue Traditionen haben", sagte Lindsay im Interview mit Extra Mitte November auf dem roten Teppich in New York, wo sie ihren neuen Netflix-Weihnachtsfilm "Our Little Secret" promotete, der ab dem 27. November zu sehen sein wird. "Vielleicht tut sich etwas Neues auf, das ihm gefällt und das wir für ihn schaffen."

Ihre wilden Zeiten scheinen also vorbei zu sein. Lindsay, die früher mehr durch Skandale, Polizeifotos und Aufenthalte in Rehabilitationskliniken Schlagzeilen machte als durch ihre Filme, führt ihren neuen Lebensstil auf den Umzug nach Dubai vor rund zehn Jahren zurück. Dort lebe sie nun ein ruhiges und gesundes Leben fernab vom Rampenlicht Hollywoods. "Ich versuche, mich gesund zu ernähren. Das ist mir sehr wichtig. Und Pilates ist ein Lebensretter, um aktiv zu bleiben und meinen Geist zu beschäftigen", erzählte sie The Sun. Sie schwärmte auch von der Unterstützung durch Bader: "Er ist sehr intuitiv und hat ein sehr gutes Gespür dafür, wie die Dinge letztendlich ablaufen werden. [...] Ich mag es also, wenn er mich bei allem berät und ich ihn dabei haben kann. Ich fühle mich einfach sicherer."

Die Entscheidung, in die Vereinigten Arabischen Emirate zu ziehen, sei Lindsay zwar nicht leicht gefallen, sie glaube aber, dass ihr ohne diesen Schritt vielleicht etwas gefehlt hätte. "Ich dachte: 'Was, wenn ich niemals die Liebe finde?'", gab sie zu. Über das Muttersein sagte sie in diesem Zusammenhang: "Es ist eine ganz neue Art von Liebe, die man nie für möglich gehalten hätte. Ich bin für jeden Moment dankbar, einfach für jede Sekunde." Die Familie plane, zukünftig mehr Zeit in den USA zu verbringen. Wo ihr endgültiges Zuhause sein wird, ist allerdings noch ungewiss.

Anzeige Anzeige

Netflix / Chuck Zlotnick Lindsay Lohan in "Our Little Secret"

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan und Bader Shammas, November 2024

Anzeige Anzeige