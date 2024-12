Darum war 2024 für Georgina Fleur bestes Jahr ihres Lebens

Für Georgina Fleur (34) geht in einigen Tagen ein sehr erfolgreiches Jahr zu Ende. Im Promiflash-Interview schwärmt die einstige Bachelor-Kandidatin in den höchsten Tönen von den vergangenen zwölf Monaten. "Mir kommen die Tränen, wenn ich darüber rede. 2024 war das beste Jahr meines Lebens. Ich hatte noch nie so ein tolles Jahr. Ich bin eigentlich total traurig, wenn es vorbeigeht", betont die in Dubai lebende Influencerin am Rande der Reality Awards und strahlt dabei bis über beide Ohren.

Aber was genau hat 2024 für Georgina so besonders gemacht? Im weiteren Gespräch mit Promiflash lässt sie das Jahr Revue passieren und zählt zahlreiche positive Erfahrungen und Meilensteine auf: "Ich bin erst mal Dschungelkönigin der Legenden geworden. Ich stehe auf eigenen Beinen, lebe im Ausland. Meine Tochter geht jetzt in den Kindergarten, ist selbstständig. Irgendwie meistere ich das alles ganz toll und bin superstolz auf mich." Jetzt, kurz vor dem Ende des Jahres, sei sie einfach dankbar für die vergangene Zeit.

Georgina gewann im Sommer die Spezialausgabe von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! namens Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden. Dort trat sie – nachdem sie 2013 bereits an dem normalen Format teilgenommen hatte – gegen zwölf andere Allstar-Kandidaten an. Kurz nach ihrem Sieg erklärte sie gegenüber RTL, was sie mit der Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro vorhat. "Ich lege das für meine Tochter an. Ich werde das jetzt erst mal nicht anfassen", gewährte sie einen Einblick in ihre Pläne.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Januar 2024

RTL+ Georgina Fleur, Dschungelkönigin

