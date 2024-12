Elton John bereut die Namensänderung für seine Karriere

Der britische Sänger Elton John (77) hat in der Fernsehsendung "Good Morning America" am vergangenen Dienstag offen über seine persönlichen Probleme gesprochen, die mit seiner Namensänderung verbunden waren. Der 77-Jährige, geboren 1947 als Reginald Kenneth Dwight, erklärte, dass er trotz seines erfolgreichen Künstlernamens Schwierigkeiten hatte, seine alte Identität hinter sich zu lassen. "Ich wollte meine Kindheit und diese Person zurücklassen, aber das hat mich letztendlich eingeholt", sagte Elton in der beliebten US-Show.

Die Entscheidung, seinen Namen zu ändern, legte zwar den Grundstein für seine beeindruckende Karriere, doch brachte sie auch eine mentale Gehaltlosigkeit mit sich, wie der Sänger weiter ausführte. Bereits in den 1970er Jahren, auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, habe er bemerkt, dass er alles in seine Arbeit und Kunst gesteckt hatte, aber darunter nichts als eine innere Leere war. "Ich habe den kleinen Reggie zurückgelassen, aber er war noch in mir", erklärte er. Sein ursprünglicher Name erinnerte ihn damals an "unglückliche Erinnerungen", und dennoch verursachte das Spiel mit seinen beiden Identitäten emotionale Schwierigkeiten.

Elton mochte seinen Geburtsnamen Reginald Kenneth Dwight nie. "Reginald ist ein wirklich altmodischer Name, abgekürzt zu Reggie, den ich hasste", verriet er. Die Inspiration für seinen Künstlernamen fand er bei den Musikern Elton Dean und John Baldry, mit denen er in den 1960er Jahren zusammenarbeitete. Abseits seiner musikalischen Karriere musste Elton in letzter Zeit auch gesundheitliche Herausforderungen meistern. Im Sommer verlor er durch eine Infektion auf seinem rechten Auge die Sehkraft. "Es wird wieder, aber es ist ein extrem langsamer Prozess", teilte er im September auf Instagram mit und bedankte sich bei seinem medizinischen Team und seiner Familie für die Unterstützung.

Getty Images Elton John und sein Manager John Reid, 1976

Jason Bihler Photography/Mega Elton John im The Twelve Thirty Club in Nashville

