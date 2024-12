In David Beckhams Arbeitszimmer hängt Foto eines Royals

David Beckham (49) hat seinen Fans einen seltenen Einblick in sein heimisches Büro gewährt und dabei für Überraschung gesorgt: An einer Wand hängt ein Foto der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96)! Das Video postete der Brite auf Instagram – darin präsentiert er das Arbeitszimmer und beklagt sich gleichzeitig über die Unordnung, die dort wohl über Nacht entstanden ist. Dabei fiel seinen Followern das Porträt der Monarchin natürlich sofort auf.

Der ehemalige Fußballstar, der zusammen mit seiner Frau Victoria (50) kürzlich an seinem ersten Staatsbankett im Buckingham-Palast teilnahm, hat eine enge Verbindung zur königlichen Familie. Seit 2023 ist er Botschafter einer königlichen Wohltätigkeitsorganisation und zeigt immer wieder durch öffentliche Auftritte, wie wichtig ihm die Beziehung zum Königshaus ist. Das Bild der Queen, das nun seinen Arbeitsplatz schmückt, ist ein weiteres Zeichen seiner Verbundenheit und seines Respekts gegenüber der Monarchie.

Im Video ging es jedoch eigentlich um ein deutlich humorvolleres Thema: Über Nacht wurde Davids Büro offenbar von vielen kleinen Weihnachtsfiguren übernommen. Bei der aus den USA stammenden "Elf on the Shelf"-Tradition finden die Elfen ihren Weg ins Haus und sorgen während der Adventszeit für witzige Überraschungen. Mit einem Augenzwinkern kommentierte David die ungewohnte "Unordnung" und meinte, nun fühle es sich endgültig nach Weihnachten an. Fans amüsierten sich in den Kommentaren darüber und wünschten sich, dass ihr eigenes Chaos so aufgeräumt wäre.

Getty Images Victoria und David Beckham, Dezember 2024

Getty Images Queen Elizabeth II. und David Beckham, Juni 2016

