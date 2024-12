Jessica Alba strahlt im Blümchenkleid bei Discobolo Awards

Vergangenen Samstagabend zeigte Jessica Alba (43) ihre verspielt-romantische Seite. Auf den Discobolo Awards in Rom strahlte die Schauspielerin in einem mit Blumen bestickten Kleid. Die Robe bestand aus einem durchsichtigen rosa Stoff – sie ging bis zum Boden, hatte lange Ärmel und war hochgeschlossen. Ein schwarzer Gürtel sorgte bei der "Honey"-Darstellerin für einen Blick auf ihre schmale Taille. Nur mit Glitzerohrringen und einem schlichten Make-up rundete sie das Outfit ab.

Jessica und ihre Co-Stars Michele Morrone (34), Anthony Hopkins (86) und Andy Garcia (68) wurden auf der Veranstaltung geehrt. Sie bekamen die Auszeichnung für eine Verfilmung der Geschichte des italienischen Autoherstellers Maserati. Im November starteten die Dreharbeiten für das Biopic "Maserati: The Brothers" in den Cinecittà-Studios in Rom, Modena und Bologna. Der Produzent Andrea Iervolino sprach laut Deadline sehr positiv über das Projekt: "Mit einer so außergewöhnlichen Besetzung zu arbeiten und an einem ikonischen Ort wie Cinecittà zu drehen, ist der perfekte Weg, das Erbe der Maserati-Familie zu ehren."

Während es beruflich läuft, sorgte Jessica Anfang Dezember mit Fotos, die Daily Mail vorlagen, jedoch für etwas Aufruhr um ihre Ehe zu Cash Warren (45). Dort wurde sie mit dem italienischen Produzenten bei einem Restaurantbesuch entdeckt. Die Schönheit trug beim Essen mit Andrea keinen Ehering – das sorgte für Trennungsspekulationen. Doch vor den Dreharbeiten schien es zwischen ihr und ihrem Mann noch sehr harmonisch. Beide machten einen Familienurlaub mit ihren drei Kindern in Mexiko, bevor Jessica ihr aktuellstes Projekt begann.

