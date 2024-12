So hart waren Dreharbeiten von "Maria" für Angelina Jolie

Gewohnt schick: "Maleficent"-Star Angelina Jolie (49) zeigte sich am Samstag in London elegant in einem schwarzen Samt-Ensemble bei der Vorführung ihres neuen Films "Maria". Die Schauspielerin präsentierte im Ham Yard Hotel den biografischen Psychodrama-Film über die Opernlegende Maria Callas. Die Dreharbeiten waren zeitweise körperlich sehr herausfordernd, wie Angelina im Gespräch mit USA Today erzählte. Sie habe sich intensiv auf die Rolle vorbereitet: "Als ich mit dem Singen anfing, wurde ich fast jedes Mal ohnmächtig." Daher nahm sie monatelang Gesangs- und Italienischunterricht und studierte Aufnahmen der Opernlegende, um deren Haltung und Stimme zu perfektionieren. "Es ist eine der körperlich anspruchsvollsten Dinge, die man tun kann", erklärte sie. "Ich konnte einfach nicht begreifen, dass mein Körper nicht stark genug war."

Der Streifen, der nach der Veröffentlichung des Trailers bereits für die Oscars nominiert wurde, feierte Anfang Dezember Premiere bei Netflix. Regisseur Pablo Larraín erzählt die letzten Tage im Leben der berühmten Sopranistin. Fans und Kritiker sind gespannt. Angelinas Söhne Maddox und Pax, die sie mit Ex-Mann Brad Pitt (60) hat, arbeiteten ebenfalls an der Produktion mit. "Mad und Pax waren als Regieassistenten dabei. Es ist gut für sie." Angelina fügte hinzu, dass sie nun, da ihre Kinder älter und unabhängiger werden, wieder mehr Zeit habe, vor der Kamera zu stehen: "Es ist eine neue Phase in unserem Leben. Ich freue mich sehr darauf, dass sie nach und nach eigenständiger werden."

Für die Film-Veranstaltung wählte Angelina ein stilvolles schwarzes Outfit aus Samt, bestehend aus Hose und langärmligem Oberteil, kombiniert mit schlichten schwarzen Pumps. Sie hielt ihre Accessoires dezent und strahlte, als sie gemeinsam mit dem Produktionsdesigner Guy Hendrix Dyas, dem Kostümbildner Massimo Cantini Parrini und dem Drehbuchautor Steven Knight die Bühne betrat, um über ihr neuestes Projekt zu sprechen. Auch die "Game of Thrones"-Stars Kit Harington (37), der in einem schicken dunkelblauen Anzug erschien, und Nathalie Emmanuel (35), die in einem blassblauen bestickten Satin-Zweiteiler glänzte, waren unter den Gästen.

Getty Images Maria Callas, Opernsängerin

Getty Images Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Jolie-Pitt und Maddox Jolie-Pitt, September 2024

