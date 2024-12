Angelina Jolie würde ihre "Maleficent"-Rolle erneut spielen

Angelina Jolie (49) hat kürzlich in einem Interview mit Deadline über die Zukunft ihrer Rolle als Maleficent gesprochen. Sie äußerte ihre Begeisterung, die ikonische Figur der bösen Fee aus den Disney-Filmen "Maleficent: Mächte der Finsternis" und "Maleficent – Die dunkle Fee" vielleicht wieder zum Leben zu erwecken. Die Möglichkeit einer Rückkehr mit dieser Rolle auf die Leinwand schloss die sechsfache Mutter nicht aus und ließ durchblicken, dass sie großes Interesse daran hätte. "Ich würde es lieben. Ich würde sie gerne noch einmal spielen", verriet sie gegenüber dem Magazin.

Im Gespräch erläuterte Angelina ihre besondere Verbindung zu den von ihr dargestellten Figuren. Sie betonte, dass viele ihrer Charaktere gewisse traumatische Erlebnisse hätten oder einer ständigen Bewertung durch die Gesellschaft ausgesetzt seien. Dies treffe auch auf Maleficent zu, die trotz aller inneren Kämpfe eine beeindruckende Stärke zeige. "Sie hatte phasenweise mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen", so die Schauspielerin. Angelinas Darstellungen sind oft bekannt für ihre tiefe emotionale Intensität, die sie ihren Charakteren verleiht. Dies könnte einer der Gründe sein, warum sie sich mit der komplexen Persönlichkeit von Maleficent so verbunden fühlt und gerne noch einmal in diesem Fantasy-Universum auftreten möchte.

Neben ihrer Filmkarriere ist Angelina, die Hollywood bald den Rücken kehren möchte, auch für ihr humanitäres Engagement bekannt. Als Sondergesandte des UN-Flüchtlingskommissariats setzt sie sich weltweit für Menschenrechte ein. Die Rolle der Maleficent ist für sie besonders bedeutungsvoll, da sie komplexe Charaktere schätzt, die zwischen Gut und Böse stehen. Angelinas Leidenschaft für vielschichtige Figuren spiegelt sich nicht nur in ihrer Arbeit als Schauspielerin wider, sondern auch in ihrem persönlichen Leben, in dem sie stets nach Tiefe und Verständnis strebt.

Getty Images Angelina Jolie beim London Film Festival 2024

Getty Images Angelina Jolie bei den Filmfestspielen in Venedig 2024

