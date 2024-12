So normal erziehen Ryan Reynolds und Blake Lively ihre Kids

"Deadpool"-Star Ryan Reynolds (48) hat verraten, wie er und seine Frau Blake Lively (37) ihre Kinder trotz ihres Ruhms bodenständig und fernab des Rampenlichts erziehen. In einem Interview mit Hollywood Reporter sprach der Schauspieler Mitte Dezember darüber, dass er seinen vier Kindern ein so normales Leben wie möglich ermöglichen möchte. Er betonte, dass er versuche, ihnen den Unterschied zwischen ihrer Kindheit und seiner eigenen oder der von Blake nicht aufzuzwingen: "Wir wollen, dass sie einfach Kinder sein können."

Ryan und Blake, die Weihnachten im Schoß der Familie genießen, stammen beide aus einfachen Verhältnissen und wissen, wie es ist, mit wenig aufzuwachsen: "Wir sind beide in der Arbeiterklasse aufgewachsen." Anfangs bemerkte Ryan oft, dass er als Kind nie solche luxuriösen Dinge gehabt hätte, wie zum Beispiel regelmäßig Essen zu bestellen. Doch der "Deadpool & Wolverine"-Darsteller habe erkannt, dass es nicht fair ist, diese Vergleiche auf seine Kinder zu übertragen. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, ihren Kindern Werte wie Dankbarkeit und Empathie zu vermitteln. "Wenn unsere Kinder Mitgefühl für andere zeigen, dann wissen wir, dass wir einen guten Job machen", fügte er hinzu.

Neben ihrer Erziehung legen Ryan und Blake großen Wert darauf, dass ihre Familie nicht zu kurz kommt, trotz ihrer erfolgreichen Karrieren. In einem Gespräch mit Andrew Garfield (41) für Variety's "Actors on Actors" diese Woche erzählte Ryan, dass es für ihn das Schwierigste am Filmemachen sei, von seiner Familie getrennt zu sein: "Ich will niemals abwesend sein oder etwas verpassen." Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, hält sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und genießt die Zeit mit seinen vier Kindern fernab von Hollywood.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Töchtern James und Inez im Dezember 2016 in Hollywood

Getty Images Ryan Reynolds mit seiner Tochter James

