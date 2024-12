Davina McCall plant Rückkehr zur Arbeit nach Gehirnoperation

Die britische TV-Moderatorin Davina McCall erholt sich aktuell von einer erfolgreichen Gehirnoperation, bei der ihr vor knapp vier Wochen ein gutartiger, aber sehr seltener Tumor entfernt wurde. In ihrer Instagram-Story meldet sich die TV-Bekanntheit nun mit positiven Nachrichten bei ihrer Community. "Ich wollte euch nur ein kurzes Update geben und euch mitteilen, dass es mir gut geht. In den vergangenen Tagen habe ich mich wirklich viel besser gefühlt. [...] Jetzt erhole ich mich immer noch und plane aber, in etwa einem Monat wieder zu arbeiten", erzählt Davina, während sie optimistisch in die Kamera strahlt.

Die 57-Jährige wieder so wohlauf zu sehen, wird wohl eine große Erleichterung für viele Fans sein. In den vergangenen Wochen war es vor allem ihr Partner Michael Douglas, der Gesundheitsupdates über seine Freundin gab. "Sie ist im Moment ziemlich müde. Sie schläft nachts sehr gut, geht um 22 Uhr ins Bett, macht morgens ein Nickerchen und schläft nachmittags zwei bis drei Stunden. Um zu heilen, benötigt ihr Gehirn Ruhe", erklärte der Stylist in einem Instagram-Livestream vor zwei Wochen. Bereits da konnte er aber bestätigen: "Sie ist über den Berg."

Während eines Gesundheitschecks wurde bei dem Channel-4-Star die Kolloidzyste entdeckt, die nur bei "drei von einer Million" Menschen vorkomme. Über den Befund informierte Davina ihre Fans auf Instagram. "Ich war bei einigen Neurochirurgen, habe mir viele Meinungen eingeholt und mir wurde klar, dass ich ihn herausnehmen lassen muss", erklärte die Moderatorin der britischen Version von Big Brother und fügte hinzu, dass er ansonsten wachsen würde und später gefährlich werden könnte.

