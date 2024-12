Ben Affleck hat nach Trennung von J.Lo keine Lust auf Dates

Ben Affleck (52) ist momentan nicht an einer neuen Beziehung interessiert. Zurzeit befindet sich seine Scheidung von Jennifer Lopez (55) in einer angespannten Phase. Der Schauspieler, der kürzlich am Set seines neuen Netflix-Films "RIP" in Los Angeles gesehen wurde, konzentriert sich vorerst ganz auf seine Arbeit. Ein Insider verriet gegenüber Page Six: "Ben hat zurzeit kein Interesse daran, eine neue Beziehung einzugehen." Die Scheidung sei noch nicht einmal endgültig, aber selbst wenn, dann würde sein Fokus momentan nicht auf dem Dating liegen.

Ein nahestehender Vertrauter berichtete, dass Bens Ex-Frau Jennifer Garner (52) ihm dazu geraten habe, seine Ehe mit Jennifer Lopez zu retten, als es in der Beziehung zu kriseln begann. Jennifer Garner, mit der Ben von 2005 bis 2018 verheiratet war, war während der Thanksgiving-Feierlichkeiten an seiner Seite. Gemeinsam mit ihren drei Kindern, Violet (19), Fin (15) und Samuel (12), verbrachten sie den Feiertag als Familie und halfen bei einer lokalen Charity-Veranstaltung in Los Angeles.

Bei den Dreharbeiten zu "RIP" wurde Ben kürzlich während einer Raucherpause am Set gesehen, bei der er, Berichten der Daily Mail zufolge, müde aussah. Trotz der anstrengenden Zeiten, die Ben und Jennifer Lopez durch die Scheidung haben, scheinen sich die beiden Wertschätzung entgegenzubringen. Ein Insider verriet, dass Ben möchte, dass Jennifers aktueller Film "Unstoppable" ein großer Hit wird und dass sie so viele Auszeichnungen erhält, wie sie dafür verdient. Erst kürzlich wurde Jennifer bei einem Besuch von Bens Büro gesehen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Jahr 2003

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

