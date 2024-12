Kerry Katona klärt Turtel-Gerüchte mit ihrem Co-Star auf

In der vergangenen Woche sorgte Kerry Katona (44) für Gerüchte um ihr Liebesleben. Einen Monat nach der Trennung von ihrem Verlobten Ryan Mahoney wurde die Atomic Kitten-Sängerin Hand in Hand mit ihrem "Cinderella"-Co-Star Joe gesehen. Gegenüber dem Magazin OK! stellt Kerry nun jedoch klar, dass zwischen ihr und Joe keine romantische Beziehung besteht: "Letzte Woche habe ich mit meinem Co-Star Joe Händchen gehalten, und einige Leute dachten, wir wären ein Paar, was einfach nur lächerlich ist", betont sie und erklärt: "Ich fürchte, ich bin als Frau nicht sein Beuteschema!"

Abgesehen davon, dass Joe offenbar kein Interesse an der britischen Sängerin hat, sei sie auch noch lange nicht über die Trennung von ihrem Ex-Partner hinweg. "Ich bin definitiv nicht in der Lage, eine Beziehung einzugehen oder jemanden zu daten, also wird das im Moment mit niemandem passieren – und schon gar nicht mit Joe", macht die 44-Jährige deutlich. Obwohl es keine romantische Verbindung zwischen ihnen gibt, lebt Joe derzeit mit Kerry in ihrem Haus in Cheshire, während sie gemeinsam für das Theaterstück "Cinderella" proben. Zu ihnen gesellt sich auch Katie Price (46), die im Stück zusammen mit Kerry als böse Stiefschwester auftritt.

Die Trennung von Ryan nach sechs Jahren Beziehung hat Kerry hart getroffen. In ihrer Kolumne für das Magazin schrieb sie vor wenigen Tagen: "Wir sind nicht mehr zusammen, und es war eine wirklich harte Woche. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das passiert. Es gab einen Vertrauensbruch zwischen uns – ohne zu sehr ins Detail zu gehen." Die Mutter von fünf Kindern versucht nun, nach vorn zu schauen. Die Unterstützung von Freunden wie Katie hilft ihr dabei. "Ich weiß, dass ich das überstehen kann – egal, was passiert", sagte sie. "Ich habe schon früher Trennungen durchgemacht und bin auf der anderen Seite wieder herausgekommen. Jetzt müssen wir einfach sehen, was die Zukunft bringt."

Getty Images Katie Price und Kerry Katona im April 2018

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und Ryan Mahoney im Juni 2021

