Nach Bodyshaming: Sydney Sweeney strahlt bei einem Dinner

Sydney Sweeney (27) beweist einmal mehr, dass sie sich von nichts und niemandem einschüchtern lässt! Die Euphoria-Bekanntheit wurde am Sonntagabend bei einem Dinner im New Yorker Crane Club gesichtet. An ihrer Seite: ihr Verlobter Jonathan Davino und Modern Family-Star Sofia Vergara (52), wie Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen. Für den kühlen Abend wählte Sydney ein stilvolles Ensemble aus braunem Pullover und Lederhose, kombiniert mit weißen High Heels und silbernen Ohrringen. Ihre blonde Mähne fiel ihr lässig über die Schultern, während Jonathan in einer weißen Hose und brauner Lederjacke den Regenschirm für beide hielt.

Erst vor wenigen Tagen teilte die "Eden"-Darstellerin öffentlich gegen ihre Kritiker aus, die in sozialen Medien ihr Aussehen kommentiert hatten. In einem Instagram-Video hielt sie den Hatern den Spiegel vor. Zwischen Screenshots der beleidigenden Kommentare – darunter Aussagen wie "schmerzlich durchschnittlich" und "eine Kandidatin für Ozempic" – zeigte sie stolz Fotos ihrer beeindruckenden körperlichen Verwandlung. Sydney bereitet sich aktuell intensiv auf ihre Rolle im Biopic über die Boxerin Christy Martin vor und demonstrierte in Clips ihre Fortschritte im Training: von Boxring-Sessions bis hin zu intensiven Workouts. Mit diesen Bildern macht sie deutlich, dass sie sich nicht unterkriegen lässt – sondern im wahrsten Sinne des Wortes zurückschlägt.

Dass sich Sydney nicht davor zurückschreckt, ihre Meinung zu äußern, bewies sie zuletzt auch im Interview mit Vanity Fair. Darin kritisierte sie die Doppelmoral in Hollywood scharf: "Alle reden von 'Frauen unterstützen Frauen' – nichts davon ist wahr, es ist alles nur Fassade." Besonders enttäuscht zeigte sie sich über Frauen, die junge Talente kleinreden, anstatt sie zu fördern. "Wir wurden so erzogen, zu glauben, dass immer nur eine Frau ganz oben stehen kann. Dann haben alle anderen das Gefühl, dass sie sich gegenseitig bekämpfen müssen", erklärte sie. Doch Sydney habe ihre eigene Haltung gefunden: "Ich versuche mein Bestes und frage mich: Warum werde ich angegriffen?" Mit ihren Worten appelliert sie nicht nur an die Branche, sondern setzt auch ein Zeichen für mehr Zusammenhalt.

Backgrid / Action Press Sydney Sweeney und Jonathan Davino

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

