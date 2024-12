Nicole Kidmans Familie hilft ihr bei der Trauerbewältigung

Nicole Kidman (57) hat bewegend über den Verlust ihrer Mutter Janelle gesprochen. Im September verstarb ihre Mutter nur wenige Stunden bevor Nicole bei den Filmfestspielen von Venedig als beste Schauspielerin für ihre Rolle in "Babygirl" ausgezeichnet wurde. Jetzt, drei Monate später, teilte sie bei der Verleihung des Sherry Lansing Leadership Awards 2024 im Rahmen der THR Women in Entertainment Frühstücksgala in Kalifornien einen emotionalen Moment: Sie brach in Tränen aus, als sie ihre Tochter Faith bei einem Chorauftritt erlebte.

In ihrer Dankesrede schilderte Nicole, wie tief sie der Auftritt ihrer 13-jährigen Tochter berührte. "Meine Tochter ist hier und letzte Nacht, bei dem Versuch, alles unter einen Hut zu bekommen, war ich bei ihrem Chorkonzert und sah sie singen ... Ich begann zu weinen, weil meine Mama den Chor geliebt hat", erzählte sie. "Plötzlich, drei Monate nach ihrem Verlust, sah ich meine Tochter dort stehen, mit ihrer ganzen Zukunft vor sich." Faith habe sie dann getröstet und gesagt: "Es ist okay Mama, dir wird es wieder gut gehen." Nicole fügte hinzu: "Auch, wenn ich meine Mama nicht mehr habe, habe ich meine Töchter."

Der Tod ihrer Mutter hat Nicole tief getroffen und zugleich den Wunsch geweckt, sich wieder mit ihren älteren Kindern Isabella (31) und Connor (29) zu versöhnen, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise (62) adoptiert hat. Nach der Trennung von Tom im Jahr 2001 hatten sich die Kinder für ein Leben mit ihrem Vater entschieden, seit 2007 wurden sie nicht mehr öffentlich mit Nicole gesehen. Ein Familienfreund verriet dem Magazin New Idea: "Der Verlust ihrer Mutter hat Nicole klargemacht, dass sie keine Zeit mehr verschwenden will. Es schmerzte Janelle, dass sie keinen Kontakt zu Isabella und Connor hatte." Nun hofft Nicole, die Familie wieder zusammenführen zu können, um die zerbrochenen Beziehungen zu heilen.

Anzeige Anzeige

Lisa OConnor/AFF-USA.com Faith Margaret Urban, Sunday Rose Urban und Nicole Kidman im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Connor, Isabella und Tom Cruise, 1996