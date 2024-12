Die Geissens wehren sich gegen Dubai-Schokoladen-Shitstorm

Die neue Geschäftsidee von Robert (60) und Carmen Geiss (59) kam bei ihren Fans nicht so gut an. In ihrem Online-Shop verkauften sie die exklusive Dubai-Schokolade des Herstellers Fex Desserts. Der hohe Preis der Luxus-Schoki schockierte extrem. Die Unternehmer äußerten sich in der aktuellen Podcast-Folge "Die Geissens" zu den negativen Kommentaren. Carmen erklärte, dass sich das Paar den Preis nicht selbst ausgedacht habe. Es wurde eine limitierte Stückanzahl von 1.000 Tafeln aus Dubai auf direktem Weg nach Deutschland geschickt. Eine Bedingung für die Auslieferung war, dass die sogenannte Mindestpreisempfehlung nicht unterboten wurde. Ihr Mann fand: "Die, die sie nicht haben wollen, brauchen sie auch nicht zu kaufen. Die lassen es einfach, die gehen sich eine andere Tafel Schokolade kaufen."

Eine 190-Gramm-Tafel Dubai-Schokolade wurde für 30 Euro angeboten. "Aber seit letzter Woche bekommt jeder, der bei Roberto Geissini seinen Weihnachtseinkauf tätigt und 200 Euro ausgibt, eine Tafel Schokolade schon mal gratis. Er muss sie also nicht kaufen. Er kriegt sie gratis ins Paket gelegt. Geschenkt", schilderte der Millionär im Podcast. Das Angebot nutzten wohl einige Fans und füllten ihren Warenkorb. Die Schokolade war nach nur kurzer Zeit komplett ausverkauft. "Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt 1.000 Leuten eine Freude gemacht haben", sagte Robert.

Die Multimillionäre Robert und Carmen sind nicht nur für ihre außergewöhnlichen Geschäftsideen bekannt, die sie in ihrem Online-Shop Roberto Geissini anbieten. Die Reality-TV-Stars sind auch in ihrer eigenen Sendung "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" zu sehen. In dieser Show teilen die beiden Unternehmer exklusive Einblicke aus ihrem Luxus-Leben mit ihren zwei Töchtern Shania (20) und Davina (21).

Instagram / robertgeiss_1964 Robert und Carmen Geiss im Juni 2023

RTL2 Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss in London

