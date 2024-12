Kourtney Kardashian flasht Fans mit schrillem Throwback-Pic

Kourtney Kardashian (45) sah vor ihrem glamourösen Leben als Berühmtheit anders aus! Auf Instagram teilte sie ein Foto aus ihren wilden 90ern, auf dem sie als etwa 18-Jährige noch einen ganz anderen Look rockte. Das Bild betitelte sie mit "1997: türkisfarbener Lidschatten und der Aufzug im College-Wohnheim", was den Schnappschuss perfekt beschreibt. Die junge Kourtney trägt bis auf ihre blau geschminkten Lider ein natürliches Make-up und hält ihre dunkelbraunen Haare mit einem Zickzack-Haarreif aus ihrem Gesicht. Strahlend blickt der heutige Realitystar zur Seite und lehnt sich dabei an die metallene Wand eines Fahrstuhls.

Die Fans freuten sich über das seltene Throwback-Foto der 45-Jährigen und kommentierten den Beitrag fleißig. Einige kamen nicht drumherum, darauf hinzuweisen, wie sehr Kourtney ihrer Nichte North West (11) ähnelte. "Northie hat dein Gesicht", schrieb eine Followerin, während eine andere Person Kim Kardashians (44) Tochter sogar als Zwilling der Poosh-Gründerin bezeichnete. Eine weitere Unterstützerin freute sich über den schlichten Look: "Kourtney war immer umwerfend und ist es immer noch. Meiner Meinung nach ist sie die einzige Kardashian, die immer noch wie sie selbst aussieht und so hübsch ist!"

Seit 1997 hat sich im Leben der Unternehmerin einiges geändert. Mittlerweile hat sie vier Kinder: Mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (41) bekam Kourtney Mason (15), Penelope (12) und Reign (10). Erst vor zwei Jahren heiratete sie den Schlagzeuger Travis Barker (49), mit dem sie im vergangenen Jahr ihren Sohn Rocky bekam. Der älteste Spross der vierfachen Mutter ist mit seinen 15 Jahren schon bald in dem Alter, in dem Kourtney auf ihrem Throwback-Foto war. Inzwischen überragt er die TV-Persönlichkeit schon deutlich und ist einen ganzen Kopf größer als seine berühmte Mama.

MEGA North West im Mai 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

