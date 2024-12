Nach Beziehungsvideo: Fans kritisieren Jasi_xx3s Freund Mou

Was ein süßes Video über ihre Beziehung sein sollte, ging leider etwas nach hinten los. Jasi_xx3 (22) stellte sich gegen einen Internet-Trend, bei dem Paare sich trauen, Geheimnisse zu erzählen, ohne dass die andere Person sie dafür verurteilen darf. Jasmin und ihr Freund Mou Osman drehten den Spieß um und verrieten stattdessen in einem Clip auf Instagram, was sie aneinander bewundern. Die Fans der Influencerin waren allerdings eher weniger begeistert von den Antworten des dreifachen Vaters. Während die junge Mami-Bloggerin es ihrem Freund zum Beispiel hoch anrechnet, dass er nach einem Streit immer auf sie zukommt, preist Mou ihre Schminkkünste an und lobt außerdem die Figur seiner Partnerin: "Ich bewundere wirklich, muss ich sagen, dass du so schnell nach der Geburt wieder so aussiehst wie davor."

In den Kommentaren diskutierten einige Fans über die unausgeglichenen Antworten. "Sie hat einfach viel schönere Sachen gesagt. Von ihr kam das einfach von Herzen", fiel einer Followerin auf, woraufhin ihr eine andere Person zustimmte: "Er sagt auch viel Oberflächliches, leider." Ein Fan von Jasi machte seinem Ärger ausführlich Luft: "Boah, sorry, aber mich kotzt es mittlerweile so an, dass die meisten Männer keinen Plan haben, was sie an Frauen haben! Du bewunderst echt nur, dass sie heiß aussieht [...]? Gibt es nichts an ihrem Charakter, das du bewunderst? Oder besondere Fähigkeiten? Wird ja bei dieser Powerfrau nicht allzu schwer sein, da was zu finden, hm?" Viele von Jasmins Unterstützern mochten das Video aber und kommentierten fleißig mit Herzchen-Emojis.

Mou kann aber auch anders: Erst vor einigen Monaten verfasste er einen romantischen Brief an seine Freundin. In einem Video auf ihrem Social-Media-Profil las sie die Liebeserklärung zu Tränen gerührt vor: "Auch wenn ich es leider nicht so oft sage, bin ich wirklich stolz auf dich. Den Kindern geht es gut und ich kann mir keine bessere Mama für unsere Kinder vorstellen." Mou schwärmte weiter über Jasi, mit der er die Töchter Miriya und Liviya teilt. Zudem erzieht das Paar gemeinsam die kleine Eleyna, die aus einer früheren Beziehung der Netz-Bekanntheit stammt. "Ich brauche und wollte schon immer eine Frau wie dich an meiner Seite", machte Mou in dem Brief deutlich.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im August 2024

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und Mou mit Tochter Liviya

