XXL-Lippen ade: Lisha Savage will zurück zur Natürlichkeit

Die Reality-TV-Stars Lisha und Lou sind den meisten wohl spätestens seit ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars bekannt. Neben ihrer offenen und direkten Art ist vor allem das gemachte Aussehen von Lisha ein Markenzeichen des Reality-Paares. Jetzt hat die 38-Jährige sich dazu entschieden, ihre auffällige Kussmund-Optik endgültig hinter sich zu lassen. Die Influencerin hat sich laut RTL in einer Schönheitsklinik im Rheinland den Filler aus ihren Lippen entfernen lassen. Vor dem Eingriff gestand Lisha jedoch ihre Nervosität: "Gott, ey, mir ist echt schlecht."

Mit 18 Jahren ließ sich Lisha Savage in Polen neun Milliliter Filler in die Lippen spritzen – eine Maßnahme, die sie heute bereut. Bereits viermal versuchten Ärzte vergeblich, den Filler wieder zu entfernen. Nun hofft sie, dass der aktuelle Eingriff erfolgreich sein wird. "Ich habe ein anderes Ideal und ich will auch nicht mehr Lippen, die so wulstig sind und so weit aus dem Gesicht stehen", erklärte sie gegenüber RTL. Obwohl Lou sich vor 15 Jahren in die Lisha mit XXL-Schmollmund verliebt hat, unterstützt er sie in ihrem Wandel. "Ich find's cool, dass sie jetzt mehr in die seriöse Richtung gehen will. Dass sie feiner aussehen will – und nicht so porno!", äußerte er sich.

Lisha und Lou sind seit Oktober 2022 verheiratet und wurden vor allem durch ihre Teilnahme an der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars" einem breiten Publikum bekannt. Mit ihrem YouTube-Kanal erreichten sie zudem eine große Fangemeinde. Lishas markanter Look mit langen Haaren, üppiger Oberweite und auffälligen Lippen wurde zu ihrem Markenzeichen. Ihre offene und direkte Art machten sie zu Publikumslieblingen. Doch nun möchte Lisha ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen und sich von ihrem künstlichen Image lösen.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha auf Mallorca

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

