Shirin David performt bei Brandenburger-Tor-Silvesterparty

Auch in diesem Jahr können Partyfreunde wieder am Brandenburger Tor in Berlin in das neue Jahr reinfeiern – und 2024 können sie sich auf ganz besondere Acts freuen: Keine Geringere als Shirin David (29) ist bei der diesjährigen Silvesterparty die Headlinerin! Dem Veranstalter Celebrate at the Gate zufolge wird die "Rich Girl, It Girl"-Interpretin ganze acht Songs auf der Bühne performen.

Doch die Rapperin ist nicht die Einzige, die ihr Talent zum Besten geben wird. Des Weiteren sollen unter anderem Esther Graf (26), Bausa, Tom Gregory (29), Alex Christensen, Sarah Engels (32), das Electric-Duo YouNotUs und Maite Kelly (45) anwesend sein. Auch über den diesjährigen EM-Musikstar André Schnura können sich Silvester-Fans freuen – am 31. Dezember wird er das Publikum wieder mit seinem Saxophon zum Tanzen bringen.

Wem Shirins Auftritt gefällt, der kann sich auf mehr freuen. Die gebürtige Hamburgerin geht im kommenden April 2025 auf Tour. "Ich freue mich so doll, die 'Schlau aber Blond'-Tour 2025 ankündigen zu dürfen! Wer ist dabei?", verkündete die Bambi-Preisträgerin die Überraschung vor wenigen Tagen auf Instagram. Shirin plant insgesamt 14 Auftritte in verschiedenen deutschen Städten wie Bremen, Frankfurt, Hannover, Magdeburg oder Berlin. Auch in Wien und Zürich tritt die Sängerin auf.

Instagram / andreschnura Andre Schnura, Musiker

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Shirin David, Sängerin

