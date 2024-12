Abgestimmt: Das Duo ist euer "Forsthaus Rampensau"-Favorit

Die zweite Staffel von Forsthaus Rampensau ist in vollem Gange. Neun Paare zeigen in der österreichischen Selbstversorgerhütte, wer das Zeug zu einer echten Rampensau hat. Dort warten tägliche Challenges auf die Kandidaten – aber auch Drama und Eskalation sind bei dem diesjährigen Cast wohl vorprogrammiert. Promiflash wollte wissen, welches Team bis jetzt am meisten überzeugen konnte. In einer aktuellen Umfrage [Stand: 18. Dezember, 19:45 Uhr] liefern sich einige Duos ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ein Zweiergespann liegt jedoch mit ein paar Stimmen vorne: Von insgesamt 975 Teilnehmern wählten 250 Leser (25,6 Prozent) Carina Nagel und Chika Ojido-Ambrose auf Platz eins!

Mit 229 Stimmen (23,5 Prozent) ist den beiden Girls das Schauspieler-Duo Béla Klentze (36) und Marvin Linke (32) dicht auf den Fersen. Mit 191 Votes (19,6 Prozent) konnten sich Emmy Russ (25) und Cosimo Citiolo (42) gerade noch so einen Platz auf dem Treppchen sichern. Ginger Costello-Wollersheim und ihr Stiefsohn Alain Wollersheim ergatterten mit 118 Stimmen (12,1 Prozent) als letztes Team eine Prozentzahl im zweistelligen Bereich.

Die restlichen Votes teilen sich Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) mit 76 Stimmen (7,8 Prozent) und Nico Schwanz (46) und Dodi Schuler mit 47 Stimmen (4,8 Prozent). Noëlla Mbomba und Melody Haase (30) mögen 37 (3,8 Prozent) der Umfrageteilnehmer, wobei Jona Steinig (29) und Micha Schüler (27) nur 20 Leser (2,1 Prozent) von sich überzeugen konnten. Luisa Krappmann und Gina Alicia bilden bei diesem Voting das Schlusslicht: Nur sieben Promiflash-Leser (0,7 Prozent) gaben ihre Stimme an das Girl-Power-Team.

© Joyn/Nadine Rupp Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose, "Forsthaus Rampensau"-Kandidatinnen 2024

© Joyn/Nadine Rupp Gina Alicia und Luisa Krappmann, Kandidatinnen "Forsthaus Rampensau" 2024