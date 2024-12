Darum könnte Entlassung der Menendez-Brüder gefährdet sein

Weihnachten verbringen Lyle (56) und Erik Menendez (54) auch in diesem Jahr hinter Gittern. Die Brüder ermordeten im Jahr 1989 ihre Eltern – angeblich aus Angst, da ihr Vater sie seit ihrer Kindheit mutmaßlich sexuell misshandelte und vergewaltigte. Im Oktober wurde bekannt, dass der Kriminalfall der beiden neu verhandelt wird. Für die Brüder und ihre Unterstützer klang dies erst mal nach guten Nachrichten. Doch alles begann ins Wanken zu geraten, als Nathaniel Hochman zum neuen Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles ernannt wurde. Danach wurde die Neuverhandlung auf den kommenden Januar verschoben. Zudem kündigte Hochman an, die Fälle von Lyle und Erik individuell und nicht zusammen zu behandeln. Somit könnte es sein, dass einer auf Bewährung freikommt, während der andere in Haft bleiben muss. Noch ein anderer Aspekt ist den Anwälten der Menendez-Brüder ein Dorn im Auge.

Der Staatsanwalt ließ zudem zwei Abgeordnete, die beantragten, Lyle und Erik auf Bewährung aus der Haft zu entlassen, versetzen. Auf die Menendez-Familie sowie auf ihr Juristenteam wirkt es außerdem so, als nehme Hochman den Fall nicht ernst. Der Anwalt der Angehörigen, Bryan Freedman, übte bereits scharfe Kritik. "Er sollte die Zeit weise nutzen... sich mit den Familienmitgliedern treffen", erklärte er am Dienstag bei "Good Morning America". Die Verwandten der Inhaftierten seien laut ihm die besten Ansprechpartner, um einen besseren Überblick über den Fall zu bekommen.

Lyle und Erik wurden 1996 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. In der Netflix-Dokumentation "The Menendez Brothers" machte der jüngere der beiden deutlich, bis heute schwere Schuldgefühle gegenüber seinem Bruder zu haben. Erik vertraute Lyle kurz vor den Morden an, dass ihr Vater ihn immer noch sexuell missbrauchte und auch vergewaltigte. "Ich konnte nicht damit leben, ich wollte sterben. In gewisser Weise habe ich Lyle nicht geschützt, ich habe ihn in jeden Aspekt dieser Tragödie hineingezogen, jeder Aspekt dieser Tragödie ist meine Schuld", beschrieb er seine damaligen Gefühle.

Getty Images Familie von Lyle und Erik Menendez, Oktober 2024

Netflix Erik Menendez im Jahr 1993

