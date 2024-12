Fälle der Menendez-Brüder werden individuell neu bewertet

Der neue Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, Nathan Hochman, hat angekündigt, dass die Fälle von Lyle Menendez (56) und Erik Menendez (54) ab jetzt getrennt behandelt werden. Die Brüder, die seit fast drei Jahrzehnten eine lebenslange Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung verbüßen, hatten 1989 ihre Eltern mit einer Schusswaffe getötet. Nathan erklärte gegenüber NBC News: "Obwohl sie als Menendez-Brüder bekannt sind, gibt es einen Fall Lyle Menendez und einen Fall Erik Menendez." Er betonte, dass dies eine wichtige Entscheidung sei, die jedoch nicht anders als andere Fälle behandelt werde.

Die Ankündigung des Bezirksstaatsanwaltes kommt zu einer Zeit des erhöhten öffentlichen Interesses an den Fällen von Lyle und Erik. Die Dokumentationen wie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" auf Netflix haben das Schicksal der Brüder erneut in den Fokus gerückt. Der bisherige Bezirksstaatsanwalt George Gascón hatte empfohlen, die Urteile der Brüder zu überprüfen und möglicherweise zu ändern. Da Lyle und Erik zum Zeitpunkt der Tat unter 26 Jahre alt waren, könnten sie bei einer neuen Urteilsfindung sofort für eine Bewährung infrage kommen.

Lyle, geboren am 10. Januar 1968, und sein jüngerer Bruder Erik, geboren am 27. November 1970, wuchsen in einer wohlhabenden Familie in Beverly Hills auf. Sie wurden wegen Mordes an ihren Eltern José und Kitty Menendez im Jahr 1989 verurteilt. Während des Prozesses behaupteten die Brüder, sie hätten jahrelang unter körperlichem und sexuellem Missbrauch durch ihre Eltern gelitten – und daher aus Angst gehandelt. Seit ihrer Inhaftierung haben sie sich als vorbildliche Gefangene erwiesen. Es wird berichtet, dass mehrere Gefängnismitarbeiter, darunter Justizvollzugs- und Bildungsbeamte, bereit sind, in zukünftigen Anhörungen über ihren positiven Wandel auszusagen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Javier Bardem, Cooper Koch, Nicholas Alexander Chavez, Chloë Sevigny, Ari Graynor, Nathan Lane

Anzeige Anzeige

Getty Images Familie von Lyle und Erik Menendez, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige