Kurz nach Trennung: Jannik Kontalis liebt Gerda nicht mehr

Jannik Kontalis hat mit der Vergangenheit abgeschlossen. Anfang November gaben der einstige Make Love, Fake Love-Kandidat und seine damalige Freundin Gerda Lewis (32) ihre Trennung bekannt. Wenige Tage zuvor hatte das Paar noch beteuert, an den Trennungsgerüchten würde nichts dran sein. In seiner Instagram-Story stellt der Realitystar nun klar, dass er für Gerda zwar einmal tief empfunden habe, doch damit nun Schluss sei. Auf die Frage eines Fans, ob er die Influencerin noch liebe, antwortet er kurz und knapp mit "Nein". Jannik findet zudem harte Worte für seine Ex: "Mir ging es danach schnell wieder gut, weil ich mir einfach bewusst darüber geworden bin, dass ich nie wieder in diese Beziehung zurückwill und es absolut keinen Sinn für mich macht, da lange zu trauern."

Auch Gerda hat anscheinend keinerlei Interesse daran, ihre Beziehung noch einmal aufleben zu lassen. Sie machte bereits wenige Tage nach der Trennung auf Instagram deutlich: "Es gibt sicherlich Beziehungen, wo es sich lohnt, für etwas zu kämpfen oder an etwas zu arbeiten. Das ist in diesem Fall komplett ausgeschlossen." Zudem deutete die GNTM-Bekanntheit an, ein Seitensprung von Jannik könne womöglich der Grund für die Trennung gewesen sein. Die Aussagen seiner Ex ließ Jannik nicht unkommentiert. "Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und ob ich lachen oder weinen soll, aber ich habe noch nie so viel Sche*ße auf einmal über mich gelesen", stellte er in den sozialen Medien fest.

Als die Fremdgehgerüchte erstmals aufkamen, dauerte es eine Weile, bis Jannik reagierte. Das lag daran, dass der Mönchengladbacher mit den Dreharbeiten der neuen Staffel von Prominent getrennt beschäftigt war und sich somit in einer Social-Media-Pause befand. Doch auch seit Drehschluss sorgt er für jede Menge Gesprächsstoff. Fans vermuten, er habe während seiner Show-Teilnahme wieder mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) angebandelt – immerhin wurden die beiden seither Hand in Hand gesehen und teilten vor wenigen Tagen wohl sogar die Badewanne miteinander.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Action Press Jannik Kontalis und Yeliz Koc

