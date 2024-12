Kyle Richards ärgert sich über Ex Mauricios "Midlife-Crisis"

Wird aus dem harmonischen Miteinander zwischen Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit Kyle Richards (55) und Mauricio Umansky (54) nun doch noch ein Rosenkrieg? In der neuesten Episode der Kultshow teilt Kyle ordentlich gegen ihren Ex aus. "Ich würde ihm das auch ins Gesicht sagen – und das habe ich tatsächlich –, aber wenn ich sehe, wie er sich in dieser Situation verhält, denke ich manchmal: 'Das schreit nach Midlife-Crisis'", erklärt sie. Besonders eine seiner Anschaffungen sorgt bei der TV-Persönlichkeit für Augenrollen: Mauricios neues Auto für das gemeinsame Haus in Aspen, das sie spöttisch "Midlife-Crisis-Mobil" nennt. Mit riesigen Rädern und rauer Oberfläche gleiche der Monstertruck einem fahrbaren Ungetüm. Ihre Freundin Erika Jayne scherzt, dass ein schnittiger Sportwagen für die verschneiten Straßen Aspens vielleicht nicht die beste Wahl gewesen sei – worauf Kyle kontert: "Es sieht aus wie ein Monster, das durch die Stadt rollt. Niemand will das sehen."

Während Kyle spottet, genießt der "Buying Beverly Hills"-Star sein neues Singleleben offenbar in vollen Zügen. Mauricio wurde laut Daily Mail am Dienstagabend in Aspen gesichtet – an der Seite einer mysteriösen Blondine. Mit strahlendem Lächeln und in bester Laune führte er die attraktive Begleitung auf eine Shoppingtour aus – und das ausgerechnet zu Kemo Sabe, dem edlen Hutladen, den auch Kyle bekanntermaßen sehr schätzt. Von Nostalgie war jedoch keine Spur: Der Immobilienmogul zeigte sich sichtlich amüsiert und ließ seinen Charme spielen, die geheimnisvolle Dame genoss derweil das VIP-Treatment und schäkerte mit den anwesenden Paparazzi.

Nach fast drei Jahrzehnten Ehe gingen Kyle und Mauricio vergangenes Jahr getrennte Wege. Gemeinsam ziehen sie drei Töchter groß – Alexia (28), Sophia und Portia (16). Mauricio übernahm zudem die Rolle des Stiefvaters für die älteste Tochter der Schauspielerin, Farrah (36), die aus erster Ehe stammt. Laut Kyles Schwester Kathy Hilton (65) setze die 55-Jährige derzeit bewusst auf Ruhe und Besinnung. "Sie lässt sich einfach Zeit", verriet Kathy kürzlich beim Elizabeth Taylor Ball to End AIDS gegenüber People. Den Sommer habe die gebürtige Kalifornierin mit ihren Töchtern verbracht, um ihnen allen den Übergang in diese neue Lebensphase zu erleichtern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Getty Images Kathy Hilton und Kyle Richards bei einer Benefizveranstaltung des Women's Cancer Research Fund

Anzeige Anzeige