Kyle Richards zweifelt nach Ehe-Aus an ihrer Sexualität

Kyle Richards (55), bekannt aus "The Real Housewives of Beverly Hills", hat offen über ihre sexuelle Orientierung gesprochen. In einem Interview mit E! News erzählte die Schauspielerin, dass sie erst in den letzten Jahren begonnen habe, ihre Sexualität zu hinterfragen. Bereits beim Reunion-Special der 13. Staffel der Bravo-Serie hatte Kyle angedeutet, dass sie sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt. "Es hat sich tatsächlich gut angefühlt, ehrlich darüber zu sprechen, und es ist nichts, woran ich jemals gedacht oder was ich je in meinem Leben hinterfragt habe, bis in den letzten paar Jahren", erklärte Kyle.

Nach ihrer Trennung von ihrem Ehemann Mauricio Umansky (54), mit dem sie 27 Jahre verheiratet war, befindet sie sich auf einer Reise der Selbstfindung, die auch ihren Verzicht auf Alkohol beinhaltet. Die Medien spekulierten zudem über ihre enge Freundschaft mit der Country-Sängerin Morgan Wade (29) und erzeugten so zusätzlichen Druck. Kyle stellte jedoch klar, dass die Dating-Gerüchte um sie und Morgan unbegründet seien. Trotzdem betonte die Schauspielerin: "Ich habe erkannt, dass ich eine bestimmte Denkweise hatte, so wie ich erzogen wurde, und dann lief ich einfach auf Autopilot. Und plötzlich dachte ich: 'Moment, ich habe meine eigenen Gedanken, meine eigenen Gefühle, die nichts mit meiner Erziehung oder dem, was mir beigebracht wurde, zu tun haben, und das ist in Ordnung.'"

Kyle ist Mutter von vier Töchtern – Farrah, Alexia, Sophia und Portia – und erklärte, wie wichtig es für sie sei, ein gutes Vorbild für ihre Kinder zu sein. "Ich möchte, dass meine Töchter immer sie selbst sein können und wissen, dass sie geliebt und unterstützt werden, egal was ist und passiert", sagte sie. Für Kyle bedeutet dies auch, alte Überzeugungen zu hinterfragen und neue Seiten an sich zu entdecken, sei es durch ein Tattoo in ihrem Alter oder durch das Erkunden ihrer sexuellen Orientierung.

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, 2017

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kyle Richards und Morgan Wade.

