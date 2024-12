Sarah Connor heult wegen Freilassung von Tierschützer Paul

Unerwartete Bilder von Pop-Sternchen Sarah Connor (44): In einer Instagram-Story zeigte sich die 44-Jährige jetzt während eines Einkaufs mit Tochter Summer (18) in einem Möbelhaus. Mit Tränen in den Augen und einem breiten Lächeln auf den Lippen erklärte Sarah: "Leute, ich habe gerade die News bekommen... Flo hat mich gerade angerufen und mir die frohe Botschaft verkündet, Paul Watson ist frei. Ich bin überglücklich. Ich habe hier gerade einen schönen kleinen Heulkrampf hingelegt."

Wie der Stern berichtet, ist der kanadisch-amerikanische Umweltaktivist Paul Watson nach fünf Monaten Untersuchungshaft in Grönland wieder ein freier Mann. Wie das dänische Justizministerium mitteilte, wird er auch nicht an Japan ausgeliefert werden. Der Aktivist saß seit Juli 2024 in Grönland aufgrund früherer Protestaktionen gegen japanische Walfänger in Untersuchungshaft. Sarah hatte sich monatelang öffentlich für Pauls Freilassung eingesetzt. Erst im Oktober hatte sie gemeinsam mit einigen Fans vor der dänischen Botschaft in Berlin demonstriert. In ihrer Instagram-Story bedankte sich Sarah überschwänglich bei ihren Unterstützern: "Danke an euch alle, dass ihr uns unterstützt habt auf den Demos. Ich bin so dankbar für unser Rechtssystem und dass am Ende doch die Gerechtigkeit gesiegt hat. Das ist das allerschönste Weihnachtsgeschenk überhaupt."

Sarah zeigt seit Jahren ihre besondere Leidenschaft für den Schutz von Meeressäugern. Die Musikerin setzt sich vor allem für Orca-Wale ein und gründete dafür sogar eine eigene Stiftung. In Interviews spricht sie regelmäßig über die Verantwortung, die mit ihrer Reichweite einhergehe. Ihr Engagement für den Aktivisten zeigt, dass sie diese Überzeugung auch lebt.

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und ihre Fans, im Oktober 2024

Instagram / sarahconnor Sarah Connor, Juli 2023

