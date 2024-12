Wer hilft Laura Maria Rypa und Pietro bei Kinderbetreuung?

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (32) haben mit ihren Söhnen alle Hände voll zu tun. Die Influencerin und der Musiker haben die gemeinsamen Söhne Leano (1) und Amelio. Zudem hat Pietro Alessio (9) aus seiner früheren Beziehung mit Ex-Frau Sarah Engels (32). In dieser Familie kann es auch mal chaotisch zugehen. Bekommt das Paar denn Unterstützung bei der Kinderbetreuung? Laura beantwortete die Frage in ihrer aktuellen Instagram-Story: "Die Einzigen, die auf unsere Kinder aufpassen, sind entweder der eigene Vater oder meine Eltern und auch mal meine Geschwister." Leano schlafe mindestens einmal pro Woche bei den Eltern des Social-Media-Stars. "Es tut ihm unfassbar gut, und er liebt seine Großeltern über alles", freut sich die Verlobte von Pietro. "Ansonsten sind die Kinder immer bei uns", klärt die zweifache Mama in ihrer Story auf.

Bei der ersten Übernachtung war Leano erst vier Monate alt. Für Laura war dies ein emotionaler Schritt. "Das Vertrauen zu meinen Eltern ist 100 Prozent da, und ich bin überzeugt, dass es nur Vorteile bringt, wenn die Kinder eine so starke Beziehung zu den Großeltern aufbauen", erläutert die 29-Jährige. Für den Kindergarten seien Leano und Amelio aber noch zu jung. Die Eltern haben entschieden, dass Leano erst mit dreieinhalb Jahren einen Kindergarten besuchen wird.

Amelio hat erst im August das Licht der Welt erblickt. Wie sein älterer Bruder durfte er erstmals mit vier Monaten bei den Großeltern übernachten. Zurzeit stillt die zweifache Mama ihren jüngsten Sohn noch. Das wolle die Influencerin mindestens bis zu seinem ersten Lebensjahr fortsetzen. Für die Übernachtungen bei Oma und Opa pumpt Laura Milch ab, die sie dann in Fläschchen zum Mitnehmen umfüllt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Anfang Oktober 2024

Anzeige Anzeige