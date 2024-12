Emmy Russ kuschelt in Thailand mit neugeborenen Löwenbabys

Emmy Russ (25) hält für ihre Fans eine tierische Überraschung im Netz bereit. Auf Instagram teilt der Realitystar einige Schnappschüsse und Videos von seiner Zeit in Thailand. Dort besuchte die Influencerin den Zoo Lion Land Phuket – und kuschelte mit einigen kleinen Löwenbabys. "Ich habe neue Freunde in Thailand gefunden!", kommentiert sie ihren Beitrag, bei dem sie jedoch bewusst die Kommentarfunktion deaktivierte.

Neben dem Geschmuse mit den neugeborenen Tieren posiert Emmy auch mit ausgewachsenen Löwen. Lässig lehnt sie sich an einen der Vierbeiner und schaut cool in die Kamera. Ein weiteres Foto zeigt die Medienpersönlichkeit sogar mit zwei Löwen, während einer von ihnen sein Maul weit aufgerissen hat. Angst vor den Wildkatzen scheint die Blondine allem Anschein nach nicht zu haben – im Gegenteil: Emmy wirkt überglücklich neben ihnen.

Zuletzt hatte die 25-Jährige eher weniger zu lachen, denn sie und ihr Partner Christian Jerez trennten sich nach drei Jahren Beziehung. Das bestätigte die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit Anfang Dezember auf Social Media. "Ich will es kurz und knapp machen. Ich habe mich endgültig von Christian getrennt. Es war ein Fehler, ihn bei Fame Fighting vorzustellen beziehungsweise mitzunehmen", schrieb sie und betonte, dass sie sich zunächst Zeit nehmen wolle, um das Liebes-Aus zu verarbeiten.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Instagram / emmyruss Emmy Russ, ehemalige "Promis unter Palmen"-Kandidatin

