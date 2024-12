"Bares für Rares"-Händlerin Susanne ergattert ein Erotikbuch

In der Weihnachtsausgabe von Bares für Rares ergattern die Händler wieder so manch ein Schmankerl – und dieses Mal handelt es sich unter anderem um ein ganz besonderes Buch. Kein Geringerer als Moderator Hugo Egon Balder (74) bietet einen wahren Schatz aus seiner Sammlung zum Verkauf an – und zwar eine 35-Kilo-Erstausgabe eines Erotikbuchs. Das Exemplar enthält Aufnahmen von Promis, die von dem berühmten Fotografen Helmut Newton stammen. Nach einem wilden Duell kann Sammlerin Susanne Steiger (42) die Ausgabe ergattern und zahlt stolze 5.000 Euro an Hugo.

Das TV-Urgestein plaudert in der Show aus, dass es Helmut vor Jahren in einer Berliner Künstlerkneipe getroffen und wenig später dessen Werk erworben habe. Von diesem gab es lediglich 10.000 Ausgaben und es stammt aus dem Jahr 1999. Mit dem Erlös der Auktion will der deutsche Schauspieler das Kinderhospiz Sternbrücke in Hamburg unterstützen und Hugo spendet diesem die stolze Summe von 5.000 Euro.

Dass die Händler häufig hohe Summen für die Fundstücke der Verkäufer zahlen, überraschte vor allem eine Kandidatin, die 2021 mitmachte. Sie war im Auftrag ihrer Freundin bei "Bares für Rares" dabei und bot ein 100 Jahre altes Bild des Künstlers Otto Müller an. Die Frau erhoffte sich damals rund 10.000 Euro für das Gemälde, wurde jedoch positiv überrumpelt: Experte Detlev Kümmel eröffnete ihr, dass das Bild dreimal so viel wert sei. Letztendlich erhielt die vor Freude weinende Verkäuferin 30.500 Euro von Händler Fabian Kahl (33).

Instagram / susanne_steiger Julian Schmitz-Avila, Steve Mandel, David Suppes, Jan Čížek und Susanne Steiger,

ZDF / Frank Dicks "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl

