Na, mit wem wohl? Yeliz Koc turtelt verliebt im Fahrstuhl

Yeliz Koc (31) heizt die Gerüchteküche weiter an. Vor wenigen Tagen wurden die Influencerin und ihr Ex-Freund Jannik Kontalis zusammen in Kapstadt gesichtet – Promiflash bekam sogar exklusive Fotos. In Südafrika hatten die beiden zuvor die neue Staffel von Prominent getrennt zusammen gedreht. Scheint, als hätten sie sich wieder versöhnt. Nun teilt Yeliz ein vielsagendes Foto in ihrer Instagram-Story. Darauf schmiegt sie sich in einem Fahrstuhl an einen Mann – dabei dürfte es sich um Jannik handeln.

Auch Jannik deutete in den vergangenen Tagen an, dass er nach seiner Trennung von Gerda Lewis (32) wieder mit Yeliz glücklich ist. So teilte der Mann, der 2023 Yeliz' Herz bei Make Love, Fake Love eroberte, folgende Zeilen auf Social Media: "Ich könnte nie jemanden lieben/ wie ich dich liebe/ und das ist die Geschichte meines Lebens/ für jetzt und für immer." Spielte er damit auf Yeliz an?

Die Liebesgeschichte der beiden im vergangenen Jahr währte allerdings nur kurz. Bei "Make Love, Fake Love" tat sich Yeliz schwer, zwischen Jannik und Badboy Max Bornmann zu wählen – letztlich entschied sie sich aber für Jannik. Doch nach wenigen Monaten trennten sie sich auch schon wieder und lieferten sich eine heftige Schlammschlacht. Nun stehen die Zeichen bei Jannik und Yeliz aber wohl auf Liebes-Comeback.

Promiflash Jannik Kontalis und Yeliz Koc im Dezember 2024

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

