Keine Blondine mehr: Cher kehrt zu klassischem Look zurück

Cher (78) liebt es, ihre Frisur immer wieder zu variieren und die Fans damit zu überraschen. Die Sängerin sorgte erst im vergangenen Oktober für Erstaunen, als sie ihre mittlerweile ikonischen schwarzen Haare gegen eine hellblonde Frisur bei der Victoria's Secret-Show eintauschte. Nun dürfen ihre Anhänger aber wieder aufatmen – sie ist zu ihrer schwarzen Lockenmähne zurückgekehrt! Die "Believe"-Interpretin zeigt bei einem neuen Auftritt im Podcast "Desert Island Discs" ihre altbekannte Haarpracht, die sie offen über ihre Schultern fallen lässt.

Die erfolgreiche Musikerin feierte in diesem Jahr ihren 78. Geburtstag. Trotz ihres stolzen Alters plant Cher nicht, ihren jugendlichen Look und aufregenden Lifestyle zu verändern. Bei "Good Morning Britain" verriet sie in Anbetracht der Zukunft: "Ich kann einfach nicht glauben, dass ich irgendwann 80 sein werde, früher, als ich es mir wünsche." Die US-Amerikanerin betonte jedoch, dass sie unabhängig vom Alter auch weiterhin ihre typischen Jeans tragen werde und ihre langen Haare beibehalte: "Ich werde immer noch die gleichen Sachen machen, die ich immer gemacht habe."

Ihre Aussagen bezogen sich wohl überwiegend auf private Angelegenheiten, denn hinsichtlich ihrer Karriere hat die Künstlerin vor Kurzem eine für Fans frustrierende Ankündigung gemacht. Cher hat während eines Konzerts in London völlig überraschend bekannt gegeben, dass ihr nächstes Album zugleich ihr letztes sein werde. Die Musikikone bestätigte ihren baldigen Rückzug auf humorvolle Weise: "Ich bin jetzt älter als Dreck, okay? Ich bin die älteste Person in fast jedem Raum, es sei denn, ich bin in einem Altersheim."

Getty Images Cher bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

Getty Images Cher im Dezember 2023

