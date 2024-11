"Die älteste Person": Cher (78) kündigt ihr letztes Album an

Cherilyn Sarkisian, besser bekannt als Cher (78), hat während eines Konzerts in London überraschend angekündigt, dass ihr nächstes Album ihr letztes sein werde. Die 78-jährige Sängerin bestätigte damit ihren bevorstehenden Rückzug aus dem Musikgeschäft. "Ich bin jetzt älter als Dreck, okay? Ich bin die älteste Person in fast jedem Raum, es sei denn, ich bin in einem Altersheim", witzelte sie vor ihrem Publikum.

Cher fügte hinzu, dass Frauen sich mit dem Altern abfinden sollten, gestand aber auch ein, dass sie gerne wieder 60 Jahre alt wäre. Trotz ihres Alters fühle sich Cher jedoch noch nicht bereit, dem Spaß Lebewohl zu sagen. "Ich mag junge Leute, weil viele meiner Freunde nicht so viel Spaß haben wollen", erklärte sie während des Konzerts. "Sie können einfach alt sein und langweilig werden." Seit 2022 ist Cher mit dem 38-jährigen Alexander "AE" Edwards (38) liiert, was ihre Vorliebe für jüngere Gesellschaft unterstreicht. "Ich ziehe es vor, mit Menschen zusammen zu sein, die das Leben genießen wollen", betonte sie.

Aktuell ist Cher auf Tour, um ihre neue Autobiografie "Cher: The Memoir, Part One" zu promoten, die am 19. November 2024 erschienen ist. In ihrem Buch teilt sie intime Einblicke in ihr bewegtes Leben und ihre beeindruckende Karriere, die sich über sechs Jahrzehnte erstreckt. Bekannt wurde die Sängerin durch Hits wie "If I Could Turn Back Time" und "Believe", die sie zu einer Ikone der Popmusik machten. Zudem gewann sie einen Oscar für ihre Rolle in "Mondsüchtig" und bewies damit ihr Talent als Schauspielerin.

Getty Images Cher im Oktober 2024 beim Rock & Roll Hall Of Fame.

ActionPress/ SIPA USA/Sipa USA Cher, Alexander Edwards und sein Sohn Slash, Oktober 2024

