Lily Phillips sieht sich nach Sex-Marathon nicht als Opfer

Erotikmodel Lily Phillips (23) sorgte mit ihrer Challenge für die Doku "I slept with 100 Men in a Day" für großes Aufsehen. Im Dezember schlief sie mit 101 Männern und wurde dabei gefilmt. Aufgrund ihrer darauf folgenden Emotionalität und Zerbrechlichkeit machten sich viele Fans im Netz Sorgen um die Blondine. Jetzt spricht sie gegenüber Daily Star Klartext. "Naiv ja, ein Opfer nein!", erklärt das Model, für das die Situation zwar überwältigend gewesen sei, als Opfer einer Straftat sehe sie sich deshalb aber nicht. "Die Sache ist, ich bin kein Opfer, also verdiene ich dieses Mitleid nicht", lässt sie im Clip vermehrt verlauten. Als Fazit sehe sie aber ein, dass sie naiv in Bezug auf eventuelle Geschlechtskrankheiten gewesen sei.

Für Lily sei diese Challenge gerade erst der Anfang. Sie trainiere jetzt für den Rekordversuch, mit so vielen Männern wie möglich an einem Tag zu schlafen. "Am 15. Dezember werde ich es mit 300 Kerlen an einem Tag aufnehmen", betont die 23-Jährige voller Eifer auf TikTok. Doch dieses Vorhaben stelle für sie nur eine Übung dar.

Für den Rekord muss sie die unfassbare Zahl von Pornodarstellerin Lisa Sparxxx übertreffen. Letztere schlief 2004 mit 919 Männern innerhalb von 22 Stunden. Um das zu übertrumpfen, verkündet die Blondine folgendes in einem weiteren Clip: "Girls, bitte schickt eure Freunde und Ehemänner zu mir. Ich brauche sie wirklich, um den Weltrekord zu brechen." Im Februar möchte Lily den Versuch dann starten und kündigt an, mit 1000 Männern schlafen zu wollen. Die Fans raten ihr in den Kommentaren dringlich davon ab: "Nein, Lily, bitte. Das willst du doch gar nicht. Du bist so viel mehr, du bringst mich zum Weinen."

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Oktober 2024

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, November 2024

