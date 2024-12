Nach Verlobung: Selena Gomez zeigt stolz ihren Ring

Selena Gomez (32) schwebt auf Wolke sieben! Die Sängerin und Schauspielerin hat am 11. Dezember ihre Verlobung mit Benny Blanco (36) bekannt gegeben und begeistert ihre Fans seither mit neuen Bildern ihres funkelnden Verlobungsrings. Auf Instagram präsentierte Selena die Marquise-förmige Diamantkrone, die auf einem mit Diamanten besetzten Eternity-Ring sitzt. In einer Story am vergangenen Donnerstag strahlte sie mit ihrem Schmuckstück in die Kamera und zeigte sich in einem eleganten Outfit mit weinrotem Mantel sowie rund geformten, nudefarbenen Nägeln. Darauf folgte ein kurzes Video, in dem sie ihren Ring im Sonnenlicht schimmern lässt. Dazu schrieb sie: "Sorry, letzter Post … ich habe mein Leben lang davon geträumt."

Die Verlobung der beiden fand bei einem Picknick im Freien statt, bei dem angeblich auch Selenas Lieblingsessen von "Taco Bell" nicht fehlen durfte. Nach dem überraschenden Antrag gab es eine spontane Feier mit Familienmitgliedern und engen Freunden. Laut einem Insider des People Magazine sei die Verlobung "sehr Selena" gewesen, und das Paar habe die aufregende Neuigkeit direkt mit den Liebsten teilen wollen. "Es ist eine echte Partnerschaft zwischen ihnen", fügte die Quelle hinzu.

Die Verlobung ist ein weiterer Meilenstein im Leben der "Rare Beauty"-Gründerin, die mit Benny ein scheinbar perfekt harmonierendes Duo bildet. Selena, die früher für ihre On-off-Beziehung mit Justin Bieber (30) Schlagzeilen machte, scheint in Benny nun ihr Gegenstück gefunden zu haben. Der Musikproduzent, der hinter mehreren Hits steckt, gilt als kreativ und bodenständig – Eigenschaften, die er auch mit der Sängerin teilt. Die beiden wurden erstmals im Jahr 2022 öffentlich als Paar gesehen. Jetzt, mit einem Verlobungsring am Finger, scheint Selena endlich das private Glück gefunden zu haben, das sie sich immer gewünscht hat.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco im Dezember 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin und Schauspielerin

