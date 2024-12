Selenas Verlobung tat Ex Justin Bieber für einen Moment weh

Rund eine Woche ist es her, dass Selena Gomez (32) die Verlobung mit Benny Blanco (36) bekannt machte. Der Songwriter ist nach rund eineinhalb Jahren Beziehung vor der Sängerin auf die Knie gegangen. Für Selenas erste große Liebe, Ex-Freund Justin Bieber (30), soll die Neuigkeit wohl ein kleiner Stich ins Herz gewesen sein, wie ein Insider gegenüber Daily Mail zu verstehen gibt. "Justin ist verheiratet und hat ein Kind, das wissen wir alle, aber als er hörte, dass Selena verlobt ist, gab er sogar zu, dass es für eine kurze Sekunde wehtat", meint der Informant zu wissen.

Der nächste Schritt in der Beziehung der "Die Zauberer vom Waverly Place"-Berühmtheit und ihrem Liebsten beweise nun wohl endgültig, dass Justin und Selenas gemeinsame Zeit offiziell der Vergangenheit angehört. "Denn auch wenn sie nie wieder befreundet sein oder sich verabreden werden, so ist es doch offiziell das Ende einer Ära", erklärt die Quelle im Interview mit dem Magazin und fügt hinzu: "Seine Vergangenheit ist so sehr mit Selena verbunden und jetzt, da sie verlobt ist, er verheiratet und Vater ist, ist es ein kleiner Schock für das System, dass alle älter werden. Justin ist erst 30, aber er hat ein Leben gelebt, und ein wichtiger Teil seiner Vergangenheit ist jetzt offiziell genauso weitergezogen wie er selbst." Nichtsdestotrotz freue sich der frisch gebackene Familienvater für seine einstige Partnerin und hoffe, dass es ihr "gut geht und sie glücklich ist".

Justin und Selena gingen von 2010 bis 2018 gemeinsam durchs Leben – mal mehr und mal weniger als Paar. Trotz ihrer On-off-Beziehung galten die Musiker als eines der beliebtesten Liebespaare. Während der Kanadier nach der endgültigen Trennung vor rund sechs Jahren wenig später Hailey (28) als seine neue Frau an seiner Seite hatte, dauerte es bei Selena etwas länger, bis sie letztendlich den Richtigen gefunden hatte. Zwar kennen sich die "Love On"-Interpretin und Benny schon seit vielen Jahren, richtig gefunkt hatte es aber erst Anfang 2023. Nach jeder Menge Spekulationen machten die Turteltauben ihre Beziehung dann im Dezember des vergangenen Jahres auf Social Media offiziell.

Getty Images Justin Bieber, Februar 2022

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

