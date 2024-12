Neu-Single Sofía Vergara schickt heiße Urlaubsgrüße aus NYC

Sofía Vergara (52) ist seit Kurzem Single. Dennoch ist die Schauspielerin nicht allein – gemeinsam mit ihren Freunden genießt sie einen heiteren Kurztrip nach New York City. In ihrer Instagram-Story nimmt sie ihre Fans mit und teilt Einblicke ihres Urlaubs. Für einen Partyabend schmeißt sich der Modern Family-Star in einen sexy Look. Sofía kombiniert eine durchsichtige Corsage aus Spitzenstoff mit einer Lederhose. Selbstbewusst blickt sie in die Kamera, während sie ein Selfie aufnimmt.

Seit ihrem Liebes-Aus mit ihrem Ex-Freund beglückt die Kolumbianerin ihre Fans im Netz immer wieder mit heißen Schnappschüssen. Das Thanksgiving-Fest und die Vorweihnachtszeit verbrachte Sofía mit Freunden und Familie in der Karibik in ihrem Haus Casa Chipi Chipi. Auf einem Urlaubsfoto liegt sie oben ohne auf einer Sonnenliege am Strand und lächelt verträumt in die Kamera, auf einem weiteren präsentiert sie in einem schwarzen Bikini vor dem Meer ihre Kurven.

Im Herbst bestätigte Sofía überraschend, dass es in ihrem Liebesleben nicht unbedingt rundläuft. Ein halbes Jahr zuvor machte sie ihre Beziehung zu dem Orthopäden Justin Saliman öffentlich. Immer wieder schwärmte sie von ihrem Liebsten. In einem Interview mit Us Weekly verriet sie dann aber im Oktober: "Ich bin Single... also sozusagen Single."

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara im Dezember 2024

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara und Justin Saliman

