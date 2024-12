Heiße Urlaubsgrüße: Sofía Vergara (52) posiert oben ohne

Sofía Vergara (52) genießt ihren Urlaub in vollen Zügen! Die Schauspielerin verbringt gerade in der Karibik in ihrem Haus Casa Chipi Chipi ein paar sonnige Tage mit ihrer Familie – und lässt ihre Fans auf Instagram mit ein paar heißen Schnappschüssen daran teilhaben. Auf einem Foto liegt sie oben ohne auf einer Sonnenliege am Strand und lächelt verträumt in die Kamera, auf einem weiteren zeigt sie sich in einem schwarzen Bikini vor dem Meer.

Die 52-Jährige genießt offensichtlich ihre Zeit in der Karibik und zeigt sich entspannt und glücklich. Wer allerdings auf den Fotos fehlt und offenbar nicht mit im Familienurlaub ist, ist Justin Saliman. Den Arzt datet die Schauspielerin seit Anfang des Jahres. Bereits Ende Oktober wurde aber gemunkelt, dass zwischen den beiden wieder alles aus sei. Die gebürtige Kolumbianerin selbst heizte die Gerüchteküche sogar an. "Ich bin Single... also sozusagen Single", sagte sie im Interview mit Us Weekly. Ein offizielles Trennungsstatement gab es bislang jedoch nicht.

Zuvor war Sofía mit Joe Manganiello (47) liiert gewesen. Die zwei hatten sich 2015 das Jawort gegeben und galten als eines der Traumpaare Hollywoods. Im Juli vergangenen Jahres verkündeten sie aber ihr Liebes-Aus. Angeblich trennten sie sich, da der Magic Mike-Star Kinder wollte – Sofía fühlte sich aber zu alt dafür. "Meine Ehe ging in die Brüche, weil mein Mann jünger war. Er wollte Kinder haben und ich wollte keine alte Mutter sein", schilderte sie gegenüber El País. Joe leugnete dies jedoch und beteuerte, dass es andere Gründe für die Scheidung gab.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara im November 2024

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara und Justin Saliman

