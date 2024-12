Amal Clooney entzückt Kids mit britischer Festtagstradition

George Clooney (63) hat kürzlich in "The Late Show with Stephen Colbert" süße Details über die Weihnachtsrituale in seiner Familie verraten. Der Schauspieler erklärte, dass seine Zwillinge Alexander (7) und Ella (7) eine Tradition ihrer Mutter Amal Clooney (46) übernommen hätten, die in einer ländlichen Region Südostenglands aufgewachsen ist. Dies sei aufgefallen, als George vorgeschlagen hatte, für den Weihnachtsmann Milch und Kekse bereitzustellen. Sein Sohn habe entschieden widersprochen: "Nein, es gibt Milch und Mince Pie." Dieses süße Gebäck, traditionell mit getrockneten und kandierten Früchten gefüllt, erfreut sich in Großbritannien zur Weihnachtszeit großer Beliebtheit. Der US-Amerikaner scherzte, dass es für ihn mittlerweile eine echte Herausforderung sei, zu verhindern, dass die Kinder "kleine Briten" werden.

Nicht nur kulturell, sondern auch sprachlich sind die Zwillinge bereits jetzt bestens aufgestellt. Im vergangenen Jahr verriet George in einem Interview mit Jimmy Kimmel (57), dass Alexander und Ella fließend Französisch, Italienisch und Englisch sprechen – Sprachen, die sie in ihrem kosmopolitischen Leben zweifellos gut gebrauchen können. Die Familie besitzt unter anderem ein Anwesen in Italien, verbringt ihre Zeit jedoch am liebsten in ihrer französischen Residenz, wie Hello! berichtete. Die prächtige Villa "Domaine Le Canadel" in der Provence bietet ihnen ein idyllisches Zuhause und ermöglicht es, die Kinder in einem Umfeld voller kultureller Impulse großzuziehen.

George und Amal, die seit ihrer Traumhochzeit in Venedig 2014 als eines der glamourösesten Paare Hollywoods gelten, verbinden Elternschaft und Karriere auf bewundernswerte Weise. Während Amal als angesehene Menschenrechtsanwältin international tätig ist, hat sich George nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und Produzent etabliert. Abseits des Medienrummels setzt das Paar jedoch auf Normalität und legt großen Wert darauf, das Leben ihrer Zwillinge so privat wie möglich zu halten. Es gibt keine offiziellen Fotos der Kinder, und nur gelegentlich teilt George humorvolle Einblicke in ihr Familienleben.

Getty Images Amal und George Clooney, 2016

Getty Images Amal und George Clooney in Los Angeles, Oktober 2021

