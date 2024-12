Benny Blanco kann seine Verlobung mit Selena "nicht glauben"

Vor etwa einer Woche ist Benny Blanco (36) vor Selena Gomez (32) auf die Knie gegangen und hat um ihre Hand angehalten. Die fröhlichen Nachrichten hat die Sängerin bereits voller Freude im Netz geteilt, und auch der Musikproduzent ließ seine Fans bereits daran teilhaben. Allerdings scheint es nun so, als könnte Benny sein Glück nicht ganz fassen. In seiner Story auf Instagram teilt er den Verkündungspost von Selena, in dem sie freudestrahlend ihren glänzenden Ring präsentiert. Dazu schreibt er: "Ich kann es noch immer nicht glauben."

Obwohl sich viele von Selenas Freunden und Kollegen aus Hollywood sehr für die Schauspielerin freuen, zeigten sich einige Fans eher über die Verlobung enttäuscht. Der Grund dafür sind einige kontroverse Posts, die Benny auf seinen Social-Media-Accounts vor einiger Zeit gemacht hat. So schrieb er zu einem Kindheitsfoto von sich zum Beispiel: "Ich gehe meine Bilder aus der Mittelstufe durch: Ich sah aus wie eine mexikanische Lesbe." Sie kritisieren also vor allem seine sexistischen und homophoben Bemerkungen – dass er sich so offensichtlich abfällig über andere äußerte, stieß bei vielen Fans auf Abneigung.

Wie genau der Antrag ablief, bleibt bisher ein Geheimnis – doch Selena hat nicht davor zurückgeschreckt, ihren Fans stolz ihren großen Klunker zu zeigen. Der Edelstein wurde von einer Expertin für Schmucksteine im Gespräch mit der Daily Mail auf sagenhafte 980.000 Euro geschätzt. "Der Ring hat einen unglaublichen Marquise-Schliff-Diamanten im Zentrum, der auf etwa acht Karat geschätzt wird, eingefasst in ein gelbes Gold-Pavé-Band. Der Diamant ist wahrscheinlich von außergewöhnlicher Qualität", vermutete die Juwelierin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Benny Blanco, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez' Verlobungsring

Anzeige Anzeige