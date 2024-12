Britney Spears' Tanz im Mini-Bikini sorgt für Aufregung

Britney Spears (43) hat mit einem neuen Instagram-Video für Aufsehen gesorgt. Die Popikone zeigt sich in einem babyblauen Bikini und tanzt ausgelassen zu ihrem Song "Get Naked (I Got a Plan)". Während des Tanzens verliert sie allerdings fast das Gleichgewicht und sorgt so für gemischte Fan-Reaktionen. Einige freuen sich über die Aufnahmen, während andere ihre Besorgnis äußern. Ein Nutzer kommentiert: "Das bricht mir das Herz", ein anderer bemerkt: "Das kann unmöglich Britney sein." Trotz der Diskussionen scheint die Sängerin ihre Tanzdarbietung allerdings sichtlich zu genießen.

Doch nicht nur die Fans sind von ihrem Verhalten irritiert. Ein Insider verriet der Plattform Page Six, dass ihr innerer Kreis zunehmend besorgt um sie sei und regelmäßig versuche, mit ihr in Kontakt zu treten. "Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht jemand versucht, ihr zu helfen", so die Quelle. Britney bestehe jedoch darauf, dass es ihr gut gehe und sie einfach Freude daran habe, das zu tun, was sie wolle. Sie habe kein Verständnis dafür, warum Menschen ihre Videos problematisch finden, und wünsche sich lediglich, dass die Öffentlichkeit sie in Ruhe lasse.

Britney, die jahrelang unter einer Vormundschaft gestanden hatte, zeigt sich seit deren Aufhebung 2021 von einer neuen, ungebundenen Seite. Die turbulente Zeit scheint sie jedoch nicht ganz hinter sich gelassen zu haben. In einem kürzlich geteilten Beitrag auf Instagram sprach die "Toxic"-Interpretin über Heilungsprozesse und die Herausforderungen des Lebens. Zudem erläuterte sie, dass ihr Umzug nach Mexiko ihr dabei geholfen habe, ihren persönlichen Frieden zu finden. Trotz des intensiven öffentlichen Interesses verfolgt sie weiter ihren eigenen Weg und lässt Kritik an sich abprallen.

Getty Images Britney Spears im April 2018

Instagram / britneyspears Britney Spears, November 2024

