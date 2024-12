Kim Kardashian flasht in rotem Lederkleid bei Weihnachtstrip

Kim Kardashian (44) und ihre Familie lieben bekanntermaßen Weihnachten. Die besinnliche Zeit nutzen die Reality-TV-Stars auch immer wieder gerne, um sich in bezaubernden Looks zu präsentieren. So auch bei einem kürzlichen weihnachtlichen Familienausflug in Kalifornien. Auf neuen Schnappschüssen, die unter anderem TMZ vorliegen, präsentiert sich Kim in einem sexy Outfit. In einem kirschroten Lederkleid mit einem Reißverschluss sowie gewagten, tiefen Ausschnitt besuchte sie das mexikanische Restaurant Casa Vega in Los Angeles.

Die Berühmtheit war allerdings nicht die Einzige aus dem Kardashian-Jenner-Clan, die mit ihrem gewählten Look für einen Wow-Moment sorgte. Ihre stilsichere Mama Kris Jenner (69) verzauberte die Fotografen ebenfalls sofort. Sie stolzierte in einem weißen Ensemble bestehend aus kniehohen Stiefeln und einem schicken kurz geschnittenen Mantel in das feine Lokal. Auch Khloé Kardashian (40) musste sich keinesfalls verstecken: Sie entschied sich für ein elegantes dunkles Blazerkleid und trug genau wie ihre Mama hohe Stiefel.

Die beliebte Familie ist allseits dafür bekannt, dass sie Jahr für Jahr eine luxuriöse Party an Heiligabend schmeißt. Diese besuchten in der Vergangenheit häufig auch namhafte Stars wie Paris Hilton (43). Vor Kurzem überraschte Kim ihre Fans allerdings mit der Bekanntmachung, dass sie dieses Mal eine "intimere" Feier plane. Bei der Eröffnung ihres neuen SKIMS-Stores in New York City enthüllte die Reality-TV-Ikone gegenüber Vogue den nachvollziehbaren Hintergrund dazu: "Wir machen dieses Jahr eine ganz unaufgeregte Heiligabend-Party, weil bei uns eine Menge gebaut wird."

Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian bei den E! People's Choice Awards 2019

Instagram / kimkardashian Die Kardashians an Weihnachten 2022

