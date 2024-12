Robbie Williams sieht sich nicht als ehemaliger Alkoholiker

Robbie Williams (50), der weltberühmte Sänger und frühere Take That-Star, hat in einem Interview mit dem Magazin Stern offen über seine Abstinenz vom Alkohol gesprochen. Der 50-Jährige erklärte, dass er sich nicht als ehemaligen Alkoholiker sehe. "Ich bin nur Rob, der nicht trinkt", betonte er. Obwohl er keinerlei Bedürfnis verspüre, noch mal zur Flasche zu greifen, würde ihm vielmehr die Herausforderung des Alltags ohne Auswege zu schaffen machen. "Die Schwierigkeit besteht darin, das Leben zu seinen Bedingungen zu bewältigen, ohne sich ab und zu auszuklinken. Du musst es aushalten.", sagte er. Über seine aktuelle Gefühlslage zeigte er sich jedoch positiv gestimmt: "Es fühlt sich gerade sehr gut an, Ich zu sein."

Robbie sprach auch über den Wandel in seinem Leben und wie seine Kreativität ihm heute hilft, sich Auszeiten zu nehmen. Er erinnerte sich an Zeiten, in denen er glaubte, dass ein Leben als Star zwangsläufig mit Depressionen und Paranoia verbunden sei. Doch diese dunklen Kapitel hat er hinter sich gelassen. Darüber hinaus sprach der Popstar auch über seine Haltung zur Religion. Während er als katholisches Kind später Atheist wurde, steht er der christlichen Lehre heute wieder offener gegenüber: "Ich möchte glauben, dass es eine Möglichkeit gibt, mich christlich zu verhalten, ohne religiös zu sein", erklärte er im Interview.

Robbies Leben wird demnächst auch auf die große Leinwand gebracht. Am 2. Januar feiert der Film "Better Man - Die Robbie Williams Story" seine Premiere. Das biografische Drama behandelt nicht nur seine steile Karriere von den Anfängen mit Take That bis hin zu seinem schwierigen Verhältnis zur Boyband, sondern widmet sich auch sensiblen Themen wie seiner Alkoholabhängigkeit und den komplizierten Beziehungen in seinem Privatleben. Fans dürfen gespannt sein, wie der Sänger – unter anderem als computergenerierter Affe – auf der Leinwand inszeniert wird.

Getty Images Robbie Williams im November 2024

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Dezember 2024

