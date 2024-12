Sexy: Lauren Sánchez heizt ihren Fans am 55. Geburtstag ein

Lauren Sánchez (55) feierte ihren 55. Geburtstag am 19. Dezember mit einem eindrucksvollen Auftritt: In einem auffälligen roten Kleid, das ihre Fans ins Staunen versetzte, posierte die Moderatorin gemeinsam mit einer Freundin in einem knapp geschnittenen Cut-out-Kleid vor einem Spiegel und präsentierte ihre Traumfigur auf Instagram. Ihr Verlobter, Jeff Bezos (60), ließ es sich nicht nehmen, der Liebe seines Lebens eine süße Hommage zu widmen. "Was für ein unglaubliches Jahr – du hast dir vorgenommen, ein Kinderbuch zu schreiben, und nun bist du eine Bestsellerautorin", schrieb der Amazon-Gründer. Die beiden, die seit 2019 ein Paar sind und seit Mai 2023 offiziell verlobt, haben die letzten Tage in Feierlaune verbracht – unter anderem auf einer Jacht in Mexiko.

Neben Jeffs süßem Post teilte Lauren auch noch weitere Einblicke ihrer Geburtstagsfeier auf Instagram. Laut Hello! präsentierte sie in einem Bild ihre Geburtstagstorte, die in zartem Pastellrosa gehalten und mit weißen Eisblumen verziert war. Im vergangenen Jahr hat die dreifache Mutter mehrere Meilensteine erreicht: Sie veröffentlichte ihr erstes Kinderbuch "The Fly Who Flew to Space", das prompt ein Bestseller wurde. Zudem wurde sie bei den "Living Legends of Aviation Awards" für ihre herausragenden Leistungen in der Luftfahrtbranche geehrt.

Mit ihrem Partner Jeff Bezos verbindet Lauren nicht nur die Liebe zum Abenteuer, sondern auch eine Vorliebe für das Meer. Das Paar verbringt viel Zeit auf seiner 500-Millionen-Dollar-Yacht, auf der auch die Verlobung stattfand – mit einem Ring, der unter Laurens Kissen versteckt war. "Ich hätte beinahe das Bewusstsein verloren, als ich ihn fand", erinnerte sie sich in einem Interview mit Vogue. Für Jeff ist klar: Laurens nächstes Lebensjahr wird genauso beeindruckend wie das vergangene.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im August 2022

Anzeige Anzeige