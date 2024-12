Sofia Vergara genießt ihr Leben nach der Trennung von Justin

Sofía Vergara (52) geht seit Kurzem wieder als Single-Lady durchs Leben. Nachdem sie fast ein Jahr mit Justin Saliman liiert war, geht nun offenbar jeder von ihnen wieder seinen eigenen Weg. Damit habe die Power-Frau jedoch keine großen Schwierigkeiten. Dem Bericht von OK! zufolge genießt die Schauspielerin ihre neu gewonnenen Freiheiten in vollen Zügen. Ein Insider plaudert aus: "Sofía weint nicht in ihr Kissen wegen Justin. [...] Sie ist draußen, hat Spaß und zeigt ihre fantastische Figur."

Die beiden Ex-Verliebten hatten dem Insider zufolge allerdings keine dramatische Trennung und sind offenbar im Guten auseinandergegangen. Die Quelle erläutert: "Ihre Leben sind momentan so unterschiedlich. Sofía hofft aber, dass sie Freunde bleiben können." Ihre verschiedenen Lebensstile haben wohl schlussendlich einen Keil zwischen sie getrieben. So sei die 52-Jährige eher der spontane Typ, während ihr Verflossener hingegen "ein Profi mit einem Terminplan" ist.

Ihren Alltag als Alleinstehende verbringt die Ex-Frau von Joe Manganiello (47) derzeit vor allem zusammen mit ihren Freunden. So genoss sie kürzlich gemeinsam mit ihrer Clique einen spaßigen Kurztrip nach New York City. In ihrer Instagram-Story teilte die Modern Family-Bekanntheit einige authentische Einblicke in ihren Urlaub in der Weltmetropole. Sie verzauberte ihre Anhänger im Laufe des Trips unter anderem mit sexy Schnappschüssen von sich in einer durchsichtigen Corsage aus Spitzenstoff mit einer Lederhose – ein Party-Outfit, das sich sehen lassen konnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sofía Vergara, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara im Dezember 2024

Anzeige Anzeige