Trotz Trennungsgerüchten: Chris Martin schwärmt von Dakota

Chris Martin (47), der Frontmann von Coldplay, sprach in einem aktuellen Interview mit dem Rolling Stone über seine langjährige Partnerin Dakota Johnson (35). Trotz anhaltender Trennungsgerüchte bezeichnete der Sänger sie als eine seiner besten Freunde. Eine Stellungnahme zu den Gerüchten lehnte Chris allerdings ab, betonte jedoch die Bedeutung der romantischen Liebe: "Es fühlt sich richtig an, sie kostbar und privat zu halten. Ich bestreite ihre Kraft nicht", erklärte er in dem Gespräch.

In dem Interview sprach Chris mehrfach über Dakota. Neben der Schauspielerin bezeichnete er auch seine Bandmitglieder und seine beiden Kinder als seine besten Freunde. Obwohl der Musiker und Dakota in Bezug auf ihre Beziehung eher zurückhaltend sind, hat Chris bereits in der Vergangenheit öffentlich seine Zuneigung gezeigt. So widmete er ihr 2021 während eines Konzerts in London den Song "My Universe" und sagte: "Das ist über mein Universum, und sie ist hier." Auch Dakota zeigte sich unterstützend und verriet im März in einem Gespräch mit Bustle, dass sie es liebe, Chris auf der Bühne zu sehen, da sein Auftritt sie jedes Mal aufs Neue begeistere.

Die private Beziehung der beiden begann vor über sechs Jahren, und sie halten sich seitdem bewusst aus den großen Schlagzeilen heraus. Dakota Johnson, bekannt aus Filmen wie "Fifty Shades of Grey", hat sich ebenso wie Chris nie zu einer Verlobung geäußert. Während der Musiker in Interviews immer wieder seine enge Verbundenheit zu ihr andeutet, scheint die gemeinsame Zeit und das Teilen von Leidenschaften wie Musik die Grundlage ihrer Beziehung zu sein. Freunde des Paares betonen zudem immer wieder, dass sie ein harmonisches und glückliches Leben fern der Öffentlichkeit führen.

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson

Backgrid / Action Press Chris Martin und Dakota Johnson in Aspen

