Ihre Beziehungspausen taten Chris Martin und Dakota gut

Auch Dakota Johnson (34) und Chris Martin (47) sind vor Beziehungskrisen nicht immun. Vor einigen Wochen hatten sich hartnäckige Gerüchte um eine Trennung von der Schauspielerin und dem Musiker gehalten. Obwohl diese von Sprechern des Paares zunächst dementiert wurden, räumten sie mittlerweile ein, dass Dakota und Chris durchaus Beziehungspausen eingelegt haben. Ein Insider verrät nun gegenüber Us Weekly, wie es mittlerweile bei den Berühmtheiten läuft: "Chris und Dakota haben sich durchaus Anfang des Jahres kurz vor der Pressetour für 'Madame Web' flüchtig getrennt. [...] Aber der Abstand hat ihnen gutgetan und als Dakota zurückkehrte, sind sie wieder zusammengekommen."

Doch nicht nur von einer Krise war im Laufe dieses Jahres die Rede – angeblich sollen sie bereits den nächsten Schritt in ihrer Beziehung vollzogen haben. Im März wollte eine Quelle im Gespräch mit People wissen, dass die Shades of Grey-Darstellerin und der Musiker sich bereits "vor Jahren verlobt haben, es aber nicht eilig hatten, zu heiraten".

Auch über das Gründen einer Familie hat Dakota bereits nachgedacht. "Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich wirklich alles erleben möchte, was das Leben zu bieten hat. Besonders als Frau denke ich mir: 'Was für eine magische, verdammte Sache. Was für ein verrücktes, magisches, wildes Erlebnis'", äußerte sie sich gegenüber Bustle zum Thema Schwangerschaft. Diese wolle der Filmstar aber erst einmal dem Schicksal überlassen: "Wenn es für mich bestimmt ist, dann bin ich offen dafür."

Getty Images Dakota Johnson bei der Premiere von "Madame Web"

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Frontmann

Habt ihr damit gerechnet, dass die beiden sich vor der Pressetour getrennt haben? Ja, so etwas habe ich mir schon gedacht. Nein, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet! Ergebnis anzeigen



